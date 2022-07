Ana Layevska y Anahí impactan con una foto de antaño y fans destacan que “son como los buenos vinos”

Ana Layevska sorprendió a los fans luego de publicar una fotografía en la que aparece al lado de nada más y nada menos que Anahí.

La imagen es un recuerdo del año 200, cuando ambas compartieron escena en la telenovela juvenil “Amor a mil por hora”.

“Juventuuuuuuud! @anahi”, escribió Layevska en la descripción de la foto. “Las cejaaaaaaas! Porqueee??? Bebés”, respondió Anahí.

Kuno Becker, quien también participó en la telenovela, respondió con emoticones de aplausos.

Los fanáticos aprovecharon para expresar la nostalgia que les hizo sentir la publicación de Ana, dejando ver que “Primer amor a mil por hora” marcó de forma especial a toda una generación.

“Jovana y Marina!”. “Ayy las amo quiero verlas trabajando juntas de nuevo ¿qué piensan de eso?”. “Qué hermosas me encantaba la novela no me la perdía. Ojalá algún momento trabajen juntas de nuevo”. “Mi infancia!!!”. “”Mis queridas, ustedes son parte de mi niñez, yo las veía en primer amor”, expresaron algunos.

"Primer amor a mil por hora" está cumpliendo 22 años y Ana Layevska lo celebró con una foto del recuerdo

Y por supuesto también hubo quienes señalaron la belleza de ambas actrices y cómo con el tiempo se han conservado bellas.

“Igual de guapas o más”. “Desde siempre muy lindas y ahora con los años más”. “Divina juventud pero de todos modos en ustedes no pasa el tiempo”. “Qué bello verlas juntas en esos tiempos y pasan los años y son como los buenos vinos”. “Guapísimas antes y ahora”, se lee.

Anahí y Ana Layevska conservan su belleza

En días anteriores, Layevska también publicó una foto al lado de Kuno Becker.

“Y pues pasaron días y horas una una a mil por hora me da mucho gusto volver a trabajar con @kunobp después de tantos años”, publicó Ana.

Por su parte, Kuno expresó su admiración a la actriz y es que ambos volverán a compartir créditos en una nueva telenovela. “Hace algunos años trabajamos juntos y ahora nos volvemos a encontrar”…Admiro y quiero mucho a @analayevska1 que ha construido una carrera impecable, llena de éxitos, de trabajo duro y que se ha convertido hasta en mamá y esposa de una familia increíble!! Han pasado los años pero no se le notan!! Sólo en mas y mas talento. Desde #primeramoramilporhora no trabajábamos juntos!

Primer amor a mil por hora Han pasado 22 años desde que se transmitió “Primer amor a mil por hora”

El actor agregó: “Que padre madurar sin envejecer!! No todo mundo eh?? A ver si hacemos otro proyecto cuando tengamos 75 cada quien! Jajaja ahora estamos con mi admirado @cmlaguillo que es un fregón y que tiene una historia que será un #exito llena de actores talentosos y un equipo de producción excepcional, no sólo en materia de talento si no en calidad humana. Que #maravilla trabajar así. Cada día es un placer!!”

La telenovela, también conocida como “Primer amor”, fue una producción de Pedro Damián para Televisa y se trata de una nueva versión de lo que fue “Quinceañera” en 1987.

Kuno Becker daba vida a León, interés amoroso de Giovanna, personaje de Anahí. Ana Layevska era Marina y su pareja era Imanol, interpretado por Valentino Lanús.

Al elenco se unieron Mauricio Islas (Demián), Arleth Terán, Leticia Perdigón, Blanca Sánchez, : Ligarde, Manuel “Flaco” Ibáñez, Fabián Robles y Daniela Luján.

Para celebrar el aniversario y aprovechando que estaban grabando juntos escenas de la telenovela “Mi secreto”, Ana y Kuno hicieron un live para los fans. “Regresamos a hacer Segundo Amor a Mil Por Hora”, bromeó Kuno.

“Estamos con Kuno después de 22 años”, dijo Ana a lo que el actor respondió: “Pero no han pasado sobre nosotros”.