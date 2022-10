Zendaya y el outfit que cambia con la temperatura corporal: es lo más sexy de la temporada

Parece ser que el mundo de la moda cada día trata de sorprendernos más a través de sus pasarelas, cada diseñador busca hacer lo imposible por captar a su público y a los medios de comunicación especializados, tal es el caso del vestido Coperni de Bella Hadid.

Aquel vestido blanco de pintura, creó tal conmoción que el hambre por seguir innovando se acrecentó en cada diseñador, quienes están presentando pasarelas sumamente creativas.

Tal es el caso de Gucci, donde Alessandro Michele se inspiró en su madre Eralda y su tía Giovanna, subiendo a su pasarela, 136 gemelos idénticos para presentar su colección ‘Twinsburg’ en la colección primavera-verano 2023.

Zendaya y el look térmico diseñado por Maximilian Davis para Ferragamo

Maximilian Davis presentó su primera colección primavera-verano 2023 en Milán como nuevo director creativo de Salvatore Ferragamo entrando en el lugar de Paul Andrew quien dejó la marca en 2021.

La marca anunció también que desde ese momento sería conocida únicamente como Ferragamo, acompañado de un nuevo color que los representará que será un rojo intenso 3546C.

El cambio se vio materializado a través de una colección que mostraba una serie de transparencias, telas de organza, cuero y nuevas siluetas de zapatos.

Zendaya fue una de las primeras celebridades en utilizar un look hecho por Davis, utilizó el look 15 que también cuenta una versión alternativa en el atuendo 47. Fue su estilista Law Roach, el encargado de presumir el look en sus redes sociales.

La magia de este atuendo, reside en su tecnología térmica. Está compuesto por una tela que reacciona al calor humano, haciendo que esta cambie de color de un tono marrón a uno anaranjado, dependiendo de la temperatura.