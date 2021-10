7 claves de estilo de HoYeon Jung que puedes imitar para vestir la moda coreana

“El juego del calamar” continúa siendo una de las más vistas en Netflix, reafirmando el poder de las producciones surcoreanas.

La “fiebre coreana” se ha mantenido en los últimos años gracias a grupos musicales, doramas y la moda que han traspasado las barreras del idioma.

En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en la cuna de la cultura pop y de la belleza, algo que nadie pensó que sucedería.

Al final de la Guerra de Corea en 1953, Corea del Sur era una de las naciones más pobres del mundo. Hasta la década de 1970, era incluso más pobre que Corea del Norte. Ahora es una de las naciones más ricas y posiblemente la más genial.

El mundo ya ha enloquecido con grupos como BTS y BlackPink pero también lo ha hecho con doramas como Hometown Cha-Cha-Cha, It’s Okay to Not Be Okay y Mr. Sunshine. Ahora, gracias a “El juego del calamar”, muchos se han enamorado de talentosos actores coreanos como HoYeon Jung.

HoYeon en realidad no es ninguna novata en la industria del entretenimiento. Ella ha sido una de las modelos más top de Corea del Sur, haciendo su debut como actriz en la serie. Y como era de esperarse, todos quieren saber todo de ella.

La moda ha sido su fuerte desde hace unos años y se ha convertido en un referente de tendencias en su país. Así que si quieres imitar su estilo, aquí te damos algunas claves.

Look deportivo

El estilo atlético predomina en Corea y con justa razón. No sólo es cómodo llevar sweatpants y sudadera sino que además hay toda una variedad de estilos que te permiten lucir glamorosa. No es extraño que la actriz opte por esto pues también es imagen oficial de Nike.

Sombreros

Desde beanies, gorras de béisbol y boinas, los sombreros son un básico en el armario de las coreanas. Estos pueden completar cualquier atuendo, agregando algo extra que te hace lucir fabulosa.

Blazers casuales

Un blazer no tiene pierde y HoYeon Jung lo sabe mejor que nadie. A las coreanas les encanta combinar esta prenda formal con pantalones deportivos, faldas y jeans. Ya sea un blazer a cuadros o negro, es un básico que debes tener en tu armario y que siempre funcionará para un lok formal o informal.

Over sized sweaters y jerseys

Lo bueno de la moda coreana es que es increíblemente cómoda. Ésta no suele ser muy restrictiva y prefieren usar ropas más grandes que aquellas que son demasiado ajustadas e incómodas. Los jerseys de gran tamaño crean un look casual y sin esfuerzo.

Colegiala

En Corea, el uniforme se ha transformado de ser una prenda escolar diaria a un look moderno de todos los días. Una falda de corte A es imprescindible y se combina con una camisa abotonada o una blusa simple de manga larga, boina y mocasines.

Blusa femenina moderna

Las blusas con volantes y encaje están de moda en Corea porque añaden un toque suave y femenino a los jeans. Si no eres del tipo al que le gusta usar vestidos, pero aun así quieres lucir “elegante”, entonces este artículo es imprescindible en los elementos básicos de tu armario.

Colores pastel

El pastel es grande en el estilo coreano porque los colores claros son lindos, juveniles y agradables a la vista. También ilumina cualquier look y combina a la perfección con la temporada de primavera.

