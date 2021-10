10 fotos de Wi Ha Joon, de “Squid Game”, que prueban que es el hombre perfecto

Las series coreanas han acaparado la atención del mundo y con justa razón: sus tramas están llenas de drama e intriga, además de que nos adentran a una perspectiva del mundo de la sociedad asiática.

“El juego del calamar” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. La premisa de un grupo de personas desesperadas por ganar dinero que arriesgan su vida en juegos mortales, se convirtió en el gancho perfecto para mantener a la audiencia al filo de asiento de principio a fin.

Eso sí, no podemos no mencionar a su elenco como factor clave detrás del éxito que ha tenido.

Aunque la historia se centra en Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), Cho Sang-woo (Park Hae-soo) y el resto de los jugadores del temible reto, hay alguien que se robó el corazón de la audiencia: el policía Hwang Jun-ho, interpretado por Wi Ha Joon.

Aquí te dejamos algunas fotografías que demuestran que es el hombre perfecto.

El guapo actor aparece en la serie como es un oficial de policía que se cuela en el juego para encontrar a su hermano desaparecido.

Pero aunque muchos lo descubrieron apenas gracias a Squid Game, Wi Ha Joon no es ningún novato en la industria y ya se ha ganado un gran reconocimiento en su natal Corea del Sur.

Quizá su papel en la serie t4e hace pensar que es un hombre serio pero en realidad, posee un gran sentido del humor y una sonrisa que enamora.

El actor de 30 años es una estrella en ascenso en Corea pues además de su galanura y carisma, también desborda talento.

Si eres fan de los dramas coreanos (mejor conocidas como doramas), seguramente ya has visto varias o todas en la que este galán aparece.

Algunos de los proyectos en los que ha participado son Something in the Rain, Gonjiam: Haunted Asylum, Midnight, Nexen Heroes, Shark: The Beginning , entre muchos otros.

Estudió en la Universidad de Sungkyul, en el departamento de teatro y cine. Las oportunidades comenzaron a lloverle cuando se adentró en las filas de la agencia “MSTeam Entertainment”.

Wi ha estado nominado en múltiples ocasiones a importantes premios de la industria como “Mejor actor nuevo” en los 55th Baeksang Arts Award (2019), en los 11th Korea Drama Award (2018), en los 55th Grand Bell Award (2018) y en los 39th Blue Dragon Film Award (2018). Las producciones que lo llevaron a estas nominaciones fueron Romance Is a Bonus Book, Gonjiam: Haunted Asylum y Something in the Rain

Según reveló para Men’s Health Korea, Wi quedó fascinado con su personaje en Squid Game desde el primer momento.

“Cuando me entregaron el guion por primera vez, terminé de leerlo rápidamente. Jun Ho (su personaje) dijo que era fuerte y decidí aceptar el papel”, dijo sobre su participación.

