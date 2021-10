Las actrices de ‘El juego del calamar’ prueban el poder de la complicidad entre mujeres

La serie surcoreana de Netflix El juego del calamar sigue causando pesadillas entre los amantes de los thrillers psicológicos. Y no es para menos si la premisa de que tu vida depende de si ganas o pierdes en una competencia de simples juegos infantiles ya es suficiente para mantenerte sin parpadear de principio a fin.

La serie se ha mantenido en el primer lugar desde su estreno y sus protagonistas se han ganado un séquito de fans alrededor del mundo. Mientras que los protagonistas de la historia son Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) y Cho Sang-woo (Park Hae-soo), amigos de la infancia cuya desesperación por las deudas los lleva a aceptar la mortal competencia, otros miembros del elenco están causando sensación.

Se trata de Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok, jugadora 067), Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo, jugadora 212) y Lee Yoo-mi (Ji-yeong, jugadora 240), las mujeres de El juego del calamar quienes se han ganado el cariño y admiración del público.

Las tres eran competencia en la serie pero fuera de ella, formaron un lazo de amistad que ha sido muy aplaudido.

A través de redes sociales se les ve compartiendo momentos divertidos entre tomas, así como también se pueden leer palabras de aliento la una a la otra en sus publicaciones personales.

Jung Ho-yeon interpretó a la jugadora 067, quien tras escapar de Corea del Norte busca pagar para poder sacar a los sobrevivientes de su familia que están en la frontera.

Lee Yoo-mi interpreta a la jugadora 240, una misteriosa joven que aceptó entrar al juego tras salir de prisión, acusada por asesinar a su padre abusivo.

Kim Joo-ryoung interpreta a la jugadora 212, una mujer excéntrica y manipuladora que alega necesitar el dinero porque es madre soltera.

(Spoiler*) El episodio 6 de la serie fue quizá uno de los más emotivos y sin duda, Jung Ho-yeon y Lee Yoo-mi acapararon la atención. Ambas tienen una conversación sobre lo que las llevó a estar ahí, así como de sus sueños y metas y llegan al acuerdo de competir una sola vez para definir a la ganadora de la forma más justa.

Por su parte, el ingenio y la extravagante forma en la que la jugadora 212 se salía siempre con la suya, llevaron a Kim Joo-ryoung a ser una de las favoritas del público.

Las tres mujeres se convirtieron en un fenómeno fuera de Corea pero no son novatas en la industria del entretenimiento. Todas son grandes estrellas en su país natal pues han sido parte de importantes series y películas.

Lee Yoo-mi inció su carrera desde muy temprana edad y ha estado en cintas como The Russian Novel, Will You Be There?, Superpower Girl, Outdoor Begins y Young Adult Matters. En 2021 fue nominada a Mejor Actriz Nueva por su participación en Young Adult Matters.

Kim Joo-ryoung ha sido una de las figuras principales en cintas de drama y suspenso ¡y vaya que lo hace muy bien!. Entre las producciones en las que puedes verla están: Four Horror Tales: Roommate, Paradise Murdered, The Snob y Land of Happiness. También ha sido parte de series como Sabotage City, Kingmaker: The Change of Destiny y When My Love Blooms.

Jung Ho-yeon es una modelo y actriz a quien Vogue nombró “la próxima top model de Corea”. Jung no comenzó su carrera en la televisión sino como uno de los rostros de Louis Vuitton en 2016. De hecho The Squid Game fue su debut como actriz.

