Cortes de cabello juveniles que transformarán tu look

Si estás buscando un nuevo look para recibir los últimos meses del año luciendo completamente renovada, debes conocer los cortes de cabello juveniles que serán tendencia y te ayudarán a sacarle provecho a la textura de tu cabello con la técnica adecuada para brindarle movimiento y perfilar tus rasgos. No importa si estás buscando un look más profesional o más moderno, ya que las tendencias de esta temporada traen consigo diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad y rasgos físicos de cada una.

Cortes de cabello juveniles

Microbob

El microbob reinventa al corte bob que se refiere al clásico largo a la altura de la barbilla. Sin embargo el nuevo giro refresca este estilo dándole más movimiento y haciéndolo más fácil de peinar, lo mejor es que es ideal para los rostros redondos, ya que crea un efecto alargado.

Si quieres adoptar el microbob, debes pedir a tu estilista que realice el corte con navajas en lugar de tijeras, pues esto le da una apariencia más irregular que permite mayor movimiento de manera natural.

Corte de cabello desvanecido

Los estilos que serán tendencia durante los próximos meses. Este tipo de corte es ideal para el cabello fino, ya que aporta volumen al cabello y enmarca el rostro. De esta manera se obtiene la ilusión de cabello más abundante Además de cambiar tu look sin afectar su largo conseguirás una apariencia más juvenil y fresca.

Wob

Para las caras redondas lo cortes como el bob no son los más recomendados. Lo que se busca es que el pelo no sea de un solo largo, sino que tenga capas o esté degrafilado. Por esta razón, el Wob es el corte ideal.

Este corte de cabello consiste en un largo por encima del hombro con contorno ovalado y capas largas para aportar volumen. Es especialmente favorecedor en cabello ondulado, pero las mujeres con cabello lacio pueden peinarlo para crear sus ondas suaves con contorno ovalado.

Pixie

Este corte clásico puede ser una forma divertida de cambiar tu look. Consiste en recortar el cabello en la parte posterior y los lados, dejando el frente ligeramente más largo. Además de aportar una apariencia juvenil, este corte es ideal para la temporada de calor y puede estilizarse fácilmente.

Shag

Este corte de cabello regresa de los años 90 para colocarse como la tendencia del año para cabello rizado. Este estilo aporta el volumen necesario y definición a los rizos del cabello. Se logra creando varias capas marcadas a lo largo del cabello y usualmente, se acompaña de un flequillo que llega justo por encima de las cejas y enmarca el rostro.

Lo mejor es que puede llevarse en su versión larga, por debajo de los hombros, o más corta, por debajo de la nuca, dependiendo del look que se desea.

Fleco de cortina

Este fleco es ideal para enmarcar el rostro, se lleva ligeramente más corto del centro y más largo de los lados. Este tipo de fleco se alarga hacia los lados creando un efecto de “cortina” que enmarca el rostro. Es ideal para un look retro. Los flecos de cortina o desvanecidos hacia los lados lucen mejor en las caras triangulares, ya que así se acorta la amplitud de la frente.

