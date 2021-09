¿Qué color de cabello me queda si soy morena? Tenemos la respuesta

Una nueva temporada nos hace querer cambiar de look para adoptar los colores en tendencia. Sin embargo para muchas pensar en una transformación hace que surjan dudas sobre las tonalidades que van mejor con el color de piel. Si te has preguntado ¿Qué color de cabello me queda si soy morena? Entonces tienes que conocer estas tendencias de otoño que te favorecerán.

¿Qué color de cabello me queda si soy morena?

Honey hair

Los tonos miel son los mejores para contrastar con el cabello oscuro e iluminar el rostro, especialmente si se llevan en un efecto como el balayage o un degradado, que no requieren de retoque constante.

Los tonos miel son los mejores para contrastar con el cabello oscuro e iluminar el rostro.

Chocolate

Los tonos chocolate nunca pasan de moda y para darle mayor dimensión a tu cabello puedes llevarlo en combinación con tonos más oscuros en la base para darle profundidad y dimensión. Esta también es una forma muy natural de cambiar tu apariencia para lucir una melena más saludable.

Los tonos chocolate nunca pasan de moda y para darle mayor dimensión a tu cabello.

Cabello naranja cobrizo

El cabello naranja cobrizo es una de las tendencias más populares de esta temporada. Su tono rico y luminoso, permiten atraer la luz natural a tu rostro y puede adaptarse a cualquier tono de piel y corte de cabello.

Este color, se caracteriza por aportar tonos rojizos oxidados que hacen que el cabello rizado u ondulado luzca con los reflejos del sol. Para revivir el aspecto del cabello, se recomienda elegir luces en secciones del cabello sobre una base oscura, de esta manera se imita el reflejo del sol a la vez que se le agrega un toque de color que resalta las tonalidades de la piel morena.

El cabello naranja cobrizo es una de las tendencias más populares de esta temporada.

Mocha

El efecto mocha combina tonos castaños claros y rubios para recrear los tonos de la bebida de café chocolate y leche. Se logra dejando la base oscura de su color natural y decolorando mechas con diferentes niveles de saturación. Esta técnica es ideal para dar dimensión y movimiento al cabello.

Se logra dejando la base oscura de su color natural y decolorando mechas con diferentes niveles de saturación.

Reflejos color avellana

Si tu cabello es castaño oscuro, puedes cambiar su apariencia con reflejos en tonos avellana que le den más brillo y lo aclaren ligeramente. Este es el efecto ideal para quienes prefieren mantener una apariencia natural.

Este es el efecto ideal para quienes prefieren mantener una apariencia natural.

Tonos canela

Una gran alternativa para las chicas morenas, es crear reflejos en tonos canela, que es un color castaño rojizo. De esta manera, se mantiene la base de su color natural oscuro y se le da más dimensión. Los tonos rojizos oscuros brindan calidez al rostro, lo que permite que el rostro tenga una apariencia más saludable y bronceada.

De esta manera, se mantiene la base de su color natural oscuro y se le da más dimensión.

Raíces profundas

Dejar el tono natural como base para crear degradados es la mejor forma de no tener que retocar el tinte tan seguido, es por eso que esta temporada las raíces profundas serán la tendencia.

Dejar el tono natural como base para crear degradados es la mejor forma de no tener que retocar el tinte tan seguido.

Castaño rojizo

Los tonos castaños rojizos son ideales para las morenas, ya que resaltan el tono natural de la piel y dan una apariencia más saludable.

Puedes llevarlo en todo el cabello o en un efecto de color como baby lights para darle más dimensión a tu cabellera, sin cambiar el color natural de tu base.

Puedes llevarlo en todo el cabello o en un efecto de color como baby lights para darle más dimensión.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: