Met Gala 2021: descubre la temática y cómo ver el evento de moda

El Met Gala 2021 se celebrará el 13 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La exhibición tendrá dos partes: la primera será “In America: A Lexicon of Fashion” que permanecerá abierta hasta el 5 de mayo del 2022, cuando se abrirá la segunda parte: “In America: An Anthology of Fashion”. Ambas estarán disponibles durante septiembre del 2022.

Met Gala 2021, cuándo y cómo ver el evento más grande de la moda

El tema de esta edición será ‘America’, que incita a los asistentes a usar diseños que celebren la moda estadounidense. Se espera que las celebridades que acudan muestren diseños inspirados en movimientos políticos de los últimos años.

Todos los asistentes deberán usar cubrebocas incluso si están vacunados, como parte de las medidas preventivas por la pandemia. Además de un comprobante que indique que cuentan con el esquema de vacunación completo y una prueba PVR negativa al menos de un día anterior al evento.

Dónde ver el Met Gala

La alfombra roja del evento será transmitida a través del canal E! Entretainment a partir de las 16:00 horas en México y las 18:00 horas en Argentina, Brasil y Chile.

También se puede ver todo el evento a través de la transmisión que realizará la revista Vogue por primera vez en la historia. Comenzará a las 17:00 horas y terminará al rededor de las 21:00 horas.

La transmisión será conducida por Keke Palmer y Ilana Glazer, quienes entrevistarán a los asistentes a la alfombra roja y les preguntarán sobre los diseños que lleven al evento.

Secretos sobre el evento de moda más importante

Este año, los invitados disfrutarán de un menú con platillos ‘plant-based‘, creado por 10 chefs que idearon canapés, un plato principal y postres a base de plantas.

Algunos de lo diseñadores que formarán parte de la exhibición serán: Ralph Lauren, Donna Karan y Calvin Klein. Sin embargo la exposición pretende apoyar al talento emergente que ha sido afectado durante la pandemia.

