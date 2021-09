El cabello bob es tendencia y aquí te mostramos las claves para lucir este corte de forma perfecta

Los estilos cambian constantemente, pues el ritmo de la moda jamás se detiene y siempre se renueva, para esta segunda mitad del año, el look que está marcando tendencia es el cabello bob.

Este estilo se caracteriza por ser corto y con volumen, en muchos casos con un degradado desde atrás hacia adelante que lo convierte en la opción perfecta para aquellas mujeres que siempre quisieron probar un look bajo.

Cómo lucir el cabello bob

Instagram

Hay distintas maneras para que el cabello bob se convierta en parte de tu look favorito, pero primero debemos hacer énfasis en que hay estilos que lucirán más en personas que cumplan con ciertos rasgos.

El bob favorece más a los rostros ovalados y alargados, pues provoca un efecto visual de ensanchamiento del rostro, también es perfecto para quienes tienen la mandíbula muy pronunciada, pues este corte lo disimula.

Esto no quiere decir que quienes no tengan estas características faciales no podrán usar este look, así que comencemos.

Cabello bob con degradado asimétrico

Instagram

Este estilo consta en cortar el pelo de la parte posterior a la altura de la barbilla, e ir alargándolo a medida que se dirige hacia adelante para dejar las puntas cada vez más largas y con un detalle perfecto.

Este corte se destaca por ser corto, pues llega hasta los hombros, sin embargo, se puede usar esta misma técnica asimétrica con un poco más de longitud, siempre y cuando no pase de la altura de los pechos.

Luce tu estilo bob con flequillo

Pinterest

El flequillo es otra de las virtudes que pueden caracterizar al cabello bob, ya que la idea es delinear más nuestro rostro y darle una apariencia visual más compacta, estilizada y perfecta, es por eso que el flequillo es ideal para dar esta impresión.

Este estilo puede usarse con la longitud de pelo que prefieras, ya que queda igual de bien a la altura de la barbilla, un poco más arriba si lo prefieres, e incluso por debajo de los hombros.

Cabello bob ondulado

Este es otro de los secretos que puedes aplicar para tu nuevo look de cabello, si te gusta más las ondas, el cabello bob te proporciona una manera una apariencia ideal, llevando tu corte a la altura de la barbilla.

Lo genial de este caso es que si en algún momento lo decides portar un poco más largo, bastará con alisarlo para ganar centímetros extras y poder cambiar totalmente tu apariencia en un dos por tres.

Es hora de que te unas a la tendencia del cabello bob y resaltes con tu nuevo estilo.

