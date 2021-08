Peinados fáciles y bonitos que puedes hacer en 10 minutos

Existen muchas maneras de transformar tu apariencia para cambiar tu look sin tener que acudir al salón de belleza. Una de ellas, es por medio de peinados fáciles y bonitos, que además de estar de moda te ayudan a tener una apariencia más sofisticada y formal. No necesitas ser una experta de la belleza, ya que estos estilos son muy fáciles de realizar y pueden lograrse en poco tiempo. Si quieres darle un giro a tu look, te recomendamos agregar otro tipo de accesorios, como bandanas, broches y clips.

A continuación, te presentamos varias formas de hacer lucir tu nuevo corte de cabello para darle una apariencia diferente cada día. Gracias a estos estilos que serán tendencia esta temporada, podrás experimentar con nuevos looks. No importa la textura de tu cabello, estamos seguras de que encontrarás un estilo que se acomode a tus necesidades.

Peinados fáciles y bonitos

Coleta despeinada

Este peinado clásico puede adaptarse según la forma de tu cara. Peina tu cabello hacia atrás dejando fuera dos mechones para enmarcar tu rostro. Ata el resto del cabello en la parte posterior de tu cabeza y acomoda los mechones sueltos a los lados de tu cara.

Chongo alto

Este estilo casual es ideal para un look femenino y despreocupado. Cepilla todo tu cabello y peínalo hacia atrás. Crea una coleta alta dejando algunos mechones de fuera y enrolla el cabello de la coleta para crear un chongo despeinado. Acomoda los mechones de cabello a los lados de tu rostro para enmarcarlo.

Trenzas al frente

Este es uno de los peinados más fáciles de esta temporada. Sólo tienes que tomar dos mechones delgados del frente y peinad una trenza de tres cabos en cada uno. Puedes adornarlo con piercings, accesorios, ligas, etc. Además puedes llevarlas con cabello suelto o recogido según lo desees.

Torcidos

Para un look romántico y relajado, toma dos mechones de cabello cerca de tus orejas y tuércelos hasta llegar a tu nuca, ahí átalos juntos con una liga o broche. Este peinado es perfecto para resaltar tus ondas naturales y darles protagonismo, sólo recuerda aplicar un poco de crema para peinar.

Trenza de lado

Para las chicas de cabello largo, este es el estilo más sencillo. Parte tu cabello de lado y llévalo hacia uno de tus hombros. Comienza a hacer una trenza desde tu nuca hasta las puntas. Puedes agregar accesorios como broches o una diadema.

Trenza de cadena

Es probablemente uno de los peinados más fáciles, ya que para hacerlo no se requiere habilidad para trenzar, solo debes tener ligas para el cabello y comenzar por hacer una media cola de caballo en tu cabello para después continuar uniendo las secciones sueltas como se muestra en el esquema.

Inspirado en los 90’s

Las tendencias de belleza de los años 90 están de regreso, así que inspírate en ellas para crear tu look. Puedes hacer un medio recogido peinando tu cabello hacia atrás y sujetando solo la parte superior con pasadores de forma discreta. Deja dos mechones en la parte frontal de tu cara y peínalos hacia atrás en las puntas.

