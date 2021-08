6 veces que J.Lo ha inspirado el look de “mujer de negocios” perfecto

J.Lo es definitivamente una de las mujeres más sexys y talentosas de la industria. No sólo canta y baila espectacular sino también ha sorprendido en el mundo de los negocios con su propia línea de belleza.

Cantante, bailarina, actriz, diseñadora, productora y empresaria, Jennifer Lopez tiene todo para triunfar e inspirarnos.

Aunque estamos acostumbradas a verla lucir su cuerpo de infarto en vestuarios extravagantes durante sus shows, también nos ha sorprendido con looks formales que sin duda son una inspiración para vestirnos como las mujeres exitosas que somos.

Recientement4e J.Lo fue captada con Ben Affleck vestida con una combinación que definitivamente puedes intentar en tu próxima junta de negocios.

Jennifer usó una camiseta negra ajustada de cuello alto y una falda gris corte lápiz a cuadros que enmarcó su figura y dejó ver sus tonificadas piernas. Llevó unos tacones de Christian Louboutin negros y gafas de sol de Prada.

Blanco para verte poderosa

Durante una visita a los programas Despierta America y Hoy Día para la promoción de la película Hustlers, la cantante vistió con un outfit de dos piezas blanco que la hizo ver muy sofisticada.

De acuerdo con la psicología del color, el blanco representa pureza o inocencia pero también frescura y seguridad. El blanco es totalmente reflexivo, despertando apertura, crecimiento y creatividad. También ofrece una sensación de paz y calma y crea una sensación de orden y eficiencia, una gran ayuda si necesitas ordenar tu vida.

Los blazers son tu mejores aliados

Una pieza que no puede faltar en tu armario es un buen blazer ( o varios). Hay de todos los tipos y estilos y se prestan para que incluso juegues con los estampados, tal y como lo hizo la cantante.

Un blazer te mantendrá con un aspecto fresco e informal, pero aún increíblemente elegante. J.Lo se ve muy profesional con este conjunto sastre gris con textura. También jugó con un jumpsuit y una camisa blanca con un ligero escote.

También se vale relajarse

En el mundo de los negocios no todo tiene que ser extremadamente serio. Hay looks divertidos por los que puedes apostar para u look más relajado y fresco. Jen utilizó una chaqueta semiformal gris con textura que combinó a la perfección con unos pantalones denim básicos.

Los jeans siguen siendo adecuados siempre que sean sencillos mientras que una camisa de vestir blanca aporta a tu atuendo una sensación de elegancia sin esfuerzo.

La versatilidad de una falda lápiz

Nada supera a un clásico y una elegante falda lápiz es simplemente la mejor opción. Definitivamente te dará un aire a Audrey Hepburn de los años 50 sin hacerte ver demasiado anticuada.

En varias ocasiones Jennifer ha optado por una falda lápiz y cuello de tortuga. ¡Nunca falla esa combinación! Además los tonos beige y blanco le dan un aspecto sobrio y poderoso.

El mundo a tus pies

Para verte como una mujer poderosa no sólo necesitas un traje sastre en tu armario, también puedes jugar con algo más coqueto e informal como un vestido estampado. Jennifer Lopez enamoró con esta combinación con la que definitivamente deja claro quien manda. No le temas a los estampados y recuerda que los accesorios adecuados y un peinado simple pueden hacer un gran cambio en tu look.

