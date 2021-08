Cortes de cabello recto para mujer que debes conocer

Los cortes de cabello recto es un estilo poco arriesgado y muy elegante. Además de que puedes llevar en el largo que desees y combina con todos los tipos de looks.

Para poder lucir una melena recta, deberá no estar degrafilada, ya que el punto de este estilo es que todo el cabello tenga un mismo largo. Si tienes capas largas y quieres cambiar, puedes hacerlo al pedir que te corten hasta donde terminan las capas.

Cortes de cabello recto que serán tendencia

Cabello corto

Si amas el pelo corto, lo ideal es que sea por encima de los hombros. Puedes agregar un flequillo, aunque debes tomar en cuenta que si decides optar por este estilo deberás peinarlo a diario para que luzca mejor.

Medio a la altura de los hombros

Es ideal para quien no quiere tener el cabello ni muy largo ni muy corto. Un corte recto ayuda a mostrar una apariencia sana y puedes darle dimensión con efectos de color y si así lo prefieres con un flequillo recto o lateral largo.

XXL

Si amas tu pelo largo y no quieres recortarlo, puedes lucirlo con un corte recto. Este estilo en particular es ideal para las mujeres que les gusta hacerse diferentes peinados, ya que así no se saldrán los molestos pelitos cada vez que lo recoges.

Cómo peinarlo según tu tipo de rostro

Rostro redondo

Si tienes cara redonda puedes optar por peinarlo con una raya lateral para darle mas volumen, los largos ideales son corto o a la altura del pecho.

Rostro ovalado

Si tu rostro es ovalado puedes llevarlo tan largo como quieras y peinarlo del estilo que más te guste, ya que este tipo de rostro luce bien proporcionado sin importar qué elijas.

Cara alargada

Si la forma de tu rostro es alargada, se recomienda que lleves el cabello a una altura media y lo peines con ondas para dar más volumen.

