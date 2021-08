Uñas sencillas y bonitas que te harán lucir con manos de princesa

No en vano eso de que “menos es más” se ha vuelto una frase icónica del mundo de la moda. La mejor demostración está en los diseños de uñas sencillas y bonitas que no requieren demasiados colores, brillos o aplicaciones para darte una apariencia sofisticada.

Al contrario, en su minimalismo radica la elegancia que presumen y que, como otro buen aspecto positivo, es una gran noticia para las principiantes que disfrutan hacer su manicura en casa.

Uñas sencillas pero bonitas que te harán lucir chic

Wavy nails

Las curvas están de moda este año.- Instagram @thehotblend

Este 2021 una tendencia que arrasa en redes sociales como Instagram o Pinterest son las wavy nails, que son igual a curvas repartidas de forma abstracta por todas las manos y que pueden ser tan coloridas como lo desees. Sin embargo, en blanco o negro con fondo nude logran un minimalismo seductor perfecto para cualquier evento o tono de piel.

Francesas asimétricas

Deja tu base natural al descubierto pues está muy de moda.- Instagram @embrace.nails

Otro estilo que solo toma pocos minutos en completar es la manicura francesa en su versión más moderna, desprendiéndose de la clásica línea blanca en horizontal y llevándola a una forma diagonal, curveada, de distintos tonos y acabados porque lo que impera en la actualidad es la creatividad.

Nude

Solo un tono nude basta para llevar una manicura glamurosa.- Instagram @jen.the.nail.lady

Sí, no hay uñas más sencillas y bonitas que las elaboradas en beige, rosa palo, blanco leche y tonos similares que no necesitan de demasiados adornos para darte un aspecto romántico y delicado. Agrega unas finas líneas de glitter dorado para un toque glamuroso que te hará estar lista siempre sin importar el look.

Uñas abstractas

Busca tus colores favoritos ¡y mézclalos toodos en tu manicura! – Instagram @jen.the.nail.lady

Pero sencillez no quiere decir que tendrás un estilo aburrido y soso, porque puedes jugar con muchas formas y colores, tomando a tus uñas como un pequeño lienzo en el cual volcar tu ingenio. Aprovecha que estamos en verano para utilizar los tonos de moda: lila, celeste, turquesa, verde limón, naranja, amarillo, fucsia y rojo.

