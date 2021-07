Diseños de uñas mate coloridas y elegantes para rejuvenecerse este verano

Llegó esa época del año donde los estampados, los colores vibrantes y las formas originales están a la orden del día. Hablamos, por supuesto, del verano que trae consigo mucha diversión para los diseños de uñas en todas sus presentaciones, incuidas las mate.

Estas se diferencian por tener un acabado sobrio, para nada brillante, que se puede lucir en cualquier tonalidad y combinar con las técnicas de moda, arrojando una manicura que derrochará glamour.

Diseños de uñas mate de colores vibrantes para este verano

Toque floral

Las flores son el estampado más cotizado de esta temporada.- Pinterest We Heart It.

Como no podía ser de otra manera, verano es igual a estampados florales y vegetales que adornen tus manos cargadas de coquetería, pero como la idea no es saturar tu look, escoge solo un par de dedos para colocar el detalle. Utiliza también una paleta cromática variada para salir del aburrido monocolor que ya es cuestión del pasado.

Francesas divertidas

Las francesas más coloridas llegan este verano.- Instagram @im.perfectly.polished.

Las uñas mate cargadas de colores elegantes también pueden venir en presentación de francesas, esa corriente de punta blanca clásica que se ha ido renovando a las formas más peculiares. Hoy poy hoy, puedes darle el giro que desees, como unas curvas en tonos amarillos y naranjas hasta la mitad de las uñas y a partir de ahí, una base nude sofisticada.

Animal print

Saca tu lado más atrevido con el estampado animal.- Instagram @ninnariveros.

El estampado animal también se puede hacer presente esta temporada pues nunca pasa de moda. Combínalo con colores claros, como el rosa pastel, para obtener una manicura que te servirá tanto para el día como para la noche.

Ombré

Solo las más irreverentes se atreverán a probar este estilo llamativo y vistoso.- Pinterest Your classy look.

Por último, las uñas mate lucen espectaculares con el degradado ombré que toma su nombre de la técnica de coloración de cabello que no es más que un difuminado o barrido de color, con bellas transiciones que son impecables. Agrégale el toque divertido con unas bellas margaritas repartidas por todas tus manos y tendrás el estilo perfecto para el verano.

