Diseños de uñas con dorado para derrochar lujo y glamour en tus manos

No hay manicura más elegante que aquella que se hace en tonos metálicos y las uñas con dorado son demostración de ello. Reflejan el lujo, prestigio y el gusto estético en quien las lleva, además de ser una opción muy versátil que combina finamente con tus atuendos tanto de día como de noche.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este destaca más en pequeños detalles en las manos, y no como una base lisa, con los que elevarás mucho más el nivel de tu look.

Diseños de uñas con dorado para derrochar glamour

Sutil degradado

Esta manicura tipo ombré refleja mucha elegancia y naturalidad.- Pinterest Ediva Gr.

Una de las corrientes estilísticas que está más de moda por estos días son las bases transparentes que dejan ver el rosa natural de tus uñas, a las cuales puedes adornar con un ombré con detalles brillantes. Este degradado se hace de forma sutil de medios a puntas y le da un toque distintivo, perfecto para cualquier edad.

Con foil dorado

En este look se cumple aquello de que menos es más.- Instagram @betina_goldstein.

En la misma línea de naturalidad mezclada con sofisticación se encuentra la propuesta de la estilista mexicana, Betina Goldstein. Ella propone utilizar trozos de foil en las puntas de las uñas, con toques de dorado, imitando a las manicuras francesas pero de una forma mucho más cool. Esta técnica está en boga y luce muy original.

Francesas a todo dar

Francesas en dorado, perfectas para tus eventos sociales.- Pinterest Byrdie.

Pero, si te gusta la versión más clásica y tradicional de las francesas no hay ningún problema porque las uñas con dorado se adaptan perfectamente. No olvides utilizar una base blanco leche, nude o rosa claro para no sobrecargar tu imagen.

Coquetas y delicadas

Es una manicura perfecta para futuras novias.- Pinterest Wedding Foward.

Por último, si tienes un evento no dudes en recurrir a esta alternativa que toma el dorado y lo reparte en pequeños detalles sutiles por todas las uñas de una forma muy discreta. Asimismo, toma un poco de pedrería y agrégala para hacerla aun más elegante.

