Tenis a los 50: errores que debes evitar al llevar este calzado

Los tenis se han convertido en el calzado de favorito de todas las mujeres, y es que son muy cómodos y están en tendencia.

No hay límite de edad para llevarlos, pues muchas mujeres piensan que después de los 50 no los pueden lucir, pero famosas como JLo y Adamari han mostrado que sí.

Solo hay que saberlos lucir, y es que, aunque a esta edad se pueden llevar, pero existen algunos errores que se deben evitar.

Por eso, aquí te los especificamos, para que no los cometas y luzcas elegante y glamurosa con tenis.

Errores que debes evitar al llevar tenis a los 50

Tenis Chunky multicolor

Si tienes 50 años o más no es recomendable llevar unos tenis Chunky de colores, esos de suela gruesa que resultan extravagantes.

Lo mejor es llevar unos sencillos, minimalistas, blancos, o solo con una pequeña franja de color, así como Kate Middleton y Adamari los han llevado con looks sofisticados.

Llevar tenis con jeans rotos o deslavados

Si quieres lucir elegante con este calzado, nunca lleves jeans rotos o deslavados, pues lucirás muy descuidada.

Lo ideal es optar por skinny jeans, mom jeans, o unos boyfriend, pero lisos y unicolores, así vas a triunfar.

Tenis descuidados

Nunca se te ocurra llevar unos descuidados, es decir, sucios o rotos, pues esto te restará elegancia y perjudicará tu imagen.

Tus zapatos deben estar en buen estado, así que cuida muy bien tus tenis, lávalos, guárdalos cuando no los uses, y mantenlos siempre como nuevos para que los uses.

Usarlos para todo

Los tenis son muy cómodos y generalmente se pueden combinar con cualquier prenda, pero tampoco abuses de él.

También prueba de vez en cuando unos mocasines, o flats, y guarda los tenis para algunas ocasiones, si no, nunca vas a sorprender y destacar.

Más de este tema

Errores que debes evitar al llevar jeans a los 40 años o más

Conoce la moda dopamina: la tendencia para lucir elegante y felices

4 errores de moda que debes dejar de cometer al llegar a los 40

Te recomendamos en video