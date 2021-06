Conoce la moda dopamina: la tendencia para lucir elegante y felices

La dopamina es una molécula que el cuerpo produce de forma natural y está relacionada con la memoria, motivación, aprendizaje, y la recompensa ante grandes estímulos placenteros.

Se le conoce como la molécula de la felicidad, pues regula el estado de ánimo, propicia sensación de bienestar y placer.

Qué es la moda dopamina

Por eso existe la moda dopamina, quizás no has escuchado hablar de ella, pero no es más que aumentar tus niveles de felicidad a través de tu ropa.

Y es que la moda no solo consiste en vestirte bien para lucir elegante, también influye mucho en tu estado de ánimo si llevas prendas que te gusten, y con las que te sientas cómoda.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Northwestern liderado por Kellogg School of Management en el 2012, en el que se detallaba que las prendas y accesorios que llevábamos tenía un gran efecto en nuestro comportamiento y estado de ánimo.

Desde vestidos, hasta jeans, y prendas coloridas pueden llegar a mejorar nuestro ánimo y hacernos sentir felices.

Qué ropa llevar para mejorar tu estado de ánimo

Es importante aclarar que la clave de la moda dopamina es llevar prendas y colores que te gusten y te hagan sentir feliz a ti.

Es algo muy personal, pues lo que le hace feliz a tu amiga puede que a ti no, y viceversa.

Sin embargo, aquí te dejamos algunas opciones que puedes llevar si te sientes identificada y crees que puede hacerte sentir feliz y cómoda.

Vestido neón

El neón es muy alegre, ya sea en verde, amarillo, o rosa, y puedes llevarlo en vestidos cortos y ajustados que realcen tus curvas.

O también puedes llevar vestidos holgados y largos en estos tonos, lo que importa es que te sientas cómoda y feliz con tu look.

Falda roja

El rojo es uno de los colores más hermosos y reflejan seguridad y sensualidad, haciéndote sentir mejor y puedes llevarlo en una mini falda.

Puedes combinarla con una blusa en el mismo tono, o blanca para buscar el equilibrio, y unos zapatos blancos.

Traje amarillo

El amarillo es un tono muy alegre, que genera felicidad y mejora cualquier estado de ánimo, así que puedes llevar un traje en este tono.

Además de sentirte feliz, lucirás alegre y colorida, y es perfecto para llevar a cualquier lugar.

