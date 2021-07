Errores que debes evitar al llevar jeans a los 30

Los jeans son una de las prendas más cómodas y prácticas que puedes tener en tu closet. Esto se debe a que nunca pasan de moda y con ellos puedes crear outfits casuales y formales dependiendo de la ocasión. Para que puedas sacarle el mayor provecho a tu ropa, realizamos una guía que te ayudará a elegir los pantalones que estilizan tu figura y cómo usarlos.

Algunos de los errores más comunes que cometemos con esta prenda son: no elegir la adecuada para nuestro tipo de cuerpo, no combinarla con las prendas correctas para la ocasión y no adaptarlas para las necesidades personales (alargar las piernas o el torso). A continuación te decimos cómo arreglarlos.

Cómo usar jeans como una experta

Para alargar tus piernas

Los pantalones rectos son ajustados en la cintura y rectos en las piernas, lo que significa que nos dan mayor movilidad que los ‘skinny’. Además de que por dibujar una línea recta hacen que las piernas parezcan más largas. Lo mejor es que por usarse con el tiro alto, no tienes que preocuparte por mostrar tu abdomen y puedes combinarlo con tops cortos.

Incluso si quieres verte más alta, los colores claros también pueden ayudarte, siempre y cuando sean de tiro alto y rectos o acampanados. Sin embargo las mujeres con caderas anchas deben tener cuidado al usarlos, ya que al tratarse de una prenda que refleja la luz puede hacer que esta parte se convierta en el centro de atención, por lo que se recomienda que la lleven con blazers o abrigos de colores oscuros.

Para un look minimalista

A veces menos es más. Para un look informal, combina pantalones de color neutro con tenis blancos y una blusa del mismo color, esto te permite estar cómoda para realizar actividades físicas, al mismo tiempo que mantienes la elegancia.

Si quieres conseguir un estilo minimalista, recuerda mantener los accesorios en la mayor discreción, ya que así es como se logra una imagen de pulcritud y sencillez.

Pantalones anchos

Los pantalones anchos, han marcado su regreso desde hace ya varios meses, cuando comenzamos a ver más jeans acampanados y tipo cargo en las tiendas. Esta temporada se convierten en la prenda más versátil, ya que pueden combinarse con tenis y una playera básica, o con tacones y blusa para un atuendo más formal. El secreto para llevarlos a la perfección, es que sean de tiro alto, a la cintura, y que lleguen justo a la altura de tus pies para dar un efecto de alargamiento a tus piernas.

Debido a que los pantalones crean volumen en la parte baja de tu cuerpo, procura combinarlos con prendas ceñidas en la parte de arriba. Puedes elegir crop tops, blusas y camisas que acentúen tu cintura y eviten que pierdas tu figura.

Jeans a la cintura

Si quieres parecer más alta y delgada, puedes combinar tus mom jeans a la cintura para crear looks casuales que puedes llevar a una reunión o incluso a la oficina, ya que este corte al crear volumen en tu cadera hace que tu cintura luzca más pequeña. Solo combina una blusa con tus pantalones preferidos, tacones y estarás lista.

Colores claros

Procura usar colores más claros en la parte de arriba, así llevarás la atención a tu rostro y tendrás un look más armónico. También puedes combinar el color de tu blusa o top con tus zapatos para un look minimalista.

