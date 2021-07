Uñas color vino para derrochar elegancia en cada uno de tus looks

No cabe duda que el rojo es uno de los tonos más pasionales y seductores que podemos llevar en nuestro look, incluso en cualquiera de sus tonalidades, como por ejemplo el sensual color vino que derrocha elegancia y sobriedad en labiales, cabello o uñas.

En este último punto, se ha convertido a lo largo de los años en un clásico de la moda para las que prefieren un estilo minimalista, sin llamar demasiado la atención en donde la protagonista eres tú y no tus manos, así que nunca es mal momento para rescatar esta corriente que es mucho más que una simple tendencia.

Uñas color vino para lucir sofisticada

Acabado mate

Las uñas mate lucen muy elegantes.- Instagram @nail_look_eliza.

Con la aparición de nuevas técnicas, tonos de esmaltes y acabados debutó hace varios años el efecto mate en las uñas que las hace ver muy regias. Por esto, es un lindo toque para tu manicura, bien sea para el día o para la noche, a la que le puedes agregar un toque de glitter como un pequeño detalle decorativo e incluso, es fácil de hacer desde casa.

Efecto ombré

Agrega un toque de glitter a tus manos para hacerlas más elegantes.- Instagram @nails_by_dianna.

El degradado ombré hace rato dejó de ser cuestión exclusiva de las coloraciones de cabello y hoy más que nunca está vigente en los diseños de uñas, combinando tus uñas color vino con destellos de glitter dorado o plateado para darles más glamour. Este difuminado debe hacerse de forma sutil y comienza desde la base hasta las puntas.

Con pedrería

Utiliza la pedrería para tus looks más formales.- Pinterest Ossty.

Y si tus uñas ya no imponían suficiente lujo por sí solas, y quieres mucho más, agrega toques de pedrería delicada en un par de dedos para elevar el nivel de tu look. Estos detalles actualmente son muy fáciles de colocar y están ampliamente disponibles en el mercado, no obstante, la tendencia apunta a fijarlos cercanos a la cutícula.

Bicolores

Es ideal para las mujeres más jóvenes.- Pinterest The Zoe Report.

Por último, este 2021 están muy de moda las bases naturales y transparentes que son ampliamente compatibles con tus uñas color vino. Deja la mitad de tus dedos descubiertos y de cara hacia las puntas, agrega el color y un poco de pedrería para completar un estilo original, pero elegante.

