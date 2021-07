Uñas francesas elegantes y minimalistas para lucir sin importar la edad

Indiferentemente de los años que pasen, las uñas francesas siempre van a estar entre las opciones más recomendadas para la manicura, por ser uno de los diseños más elegantes y sobrios. Más en esta época, donde el minimalismo y la naturalidad tomó todas las tendencias.

Sin embargo, esto no es sinónimo de aburrimiento, porque ahora que llega el verano se vuelven muy cotizados los tonos vibrantes y los estilos abstractos y asimétricos que nada tienen que ver con la clásica punta blanca sobre una base rosa. ¡Hay que atreverse!

Uñas francesas elegantes a copiar este verano

Inspiración arcoíris

Las puntas de colores son bellas y elegantes, sin importar la edad.- Instagram @arezoo_nailbox.

¿Y para que quedarse con un solo color cuando los puedes incorporar todos a tu manicura? Y lo mejor, es que sin romper las reglas de la moda. Hoy por hoy está bien visto jugar con diversos tonos en la misma manicura, pero no olvides utilizar una base nude para no sobrecargar tu look.

Doble francesas

La doble punta francesa llegó para quedarse.- Pinterest Tia Danielle.

Sin embargo, si lo tuyo es el minimalismo en su máxima expresión, los neutros, como el negro, siguen estando en el panorama. Dale a tus manos un toque chic con la tendencia de la doble línea en las puntas, que además, hace que tus uñas francesas luzcan alargadas y elegantes.

En diagonal

Las puntas dejaron de ser exclusivamente horizontales.- Pinterest Mujer de 10.

Y no, no basta únicamente reinventarlas con tonos divertidos sino también cambiar por completo sus formas. Este verano 2021 las uñas francesas se llevan en diagonal, marcando tus dedos de forma vertical, lo que da como resultado una manicura muy original.

¡A brillar!

Una dosis de glitter nunca cae mal.- Instagram @magdalenaw.

Por último, no podía faltar el glitter, que es tendencia todo el año, porque dota a las manos de mucho lujo y glamour. Opta por este estilo especialmente si se trata de una manicura para un evento nocturno, no fallarás en la elección.

