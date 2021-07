Cortes de cabello degrafilado medio para estilizar las facciones este verano

Los 2000 están de vuelta. Comenzaron de forma discreta con scrunchies para el cabello, el hair contouring de distintos colores, los jeans a la cadera y ahora, los cortes de cabello degrafilado medio que son una gran alternativa para este verano ya que dotan a la melena de forma y movimiento.

De acuerdo con VIX, son especialmente recomendados para los rostros redondos y ovalados debido a que reducen la apariencia circular de tu cara al agregarle ángulos y hacer lucir tus facciones mucho más alargadas. Asimismo, puedes rebajarle volumen a tu cabello sin sacrificar el largo y el estilo.

Cortes de cabello degrafilado medio para lucir este verano

Con las capas marcadas

Las puntas peinadas hacia afuera le darán mayor textura a tu look.- Pinterest Samantik.

Hay para todos los gustos y colores, pero este 2021 llegó a imponerse con las capas bien marcadas hacia afuera para darle un marco a tu rostro, lo que rejuvenece y suaviza tu imagen de una forma moderna y sencilla.

Otra gran ventaja es que peinarlos es cuestión de poco tiempo pues luce muy bonito suelto, por lo que puedes apoyarte de diademas, horquillas o bandanas para la melena.

Para pelos ondulados

Son perfectos para las melenas onduladas.- Pinterest BossaMx

Y no, los cortes de cabello degrafilados en tamaño medio no son solo para las que gozan de un pelo liso perfecto, sino también se pueden adaptar a las que tienen ondas naturales y divertidas, lo que le dará un mejor efecto a tu estilismo. Combínalo con un flequillo de lado y tendrás un aire ‘rocker’ muy seductor.

Capas cortas

Es una opción ideal para mujeres más conservadoras con su look.- Pinterest PopSugar.

Si quires un look más discreto, pídele a tu estilista que deje las capas medianas o ligeramente más cortas, tipo un clavicut o long bob, combinando varios tipos de longitud para hacerlo vistoso. Con esto le vas a dar dimensión y si tuerces las puntas, “crearás un look juvenil al viento”, afirma All Things Hair.

Capas largas

Las capas largas te quitarán muchos años de encima. Pinterest.

Por el contrario, si lo que buscas es rejuvenecer, las capas más alargadas te irán muy bien pues la melena abundante y llena de vida se asocia con la juventud. Así lo ha llevado en la mayor parte de su carrera la actriz Jennifer Aniston, al cual transformó en todo un ícono de elegancia y modernidad.

