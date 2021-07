Cinco looks de Britney Spears que volvieron a estar de moda en este 2021

Si algo sabe hacer la cantante pop más idolatrada de finales de los 90 y principios de los 2000, Britney Spears, es ser tendencia, sobre todo cuando de moda y estilo se refiere.

Todos recordamos los fascinantes atuendos de la hermosa cantante en sus videos musicales que dieron la vuelta al mundo y vendieron millones de copias.

Muchos de estos marcaron un estilo urbano que fue usado por miles de adolescentes que anhelaban parecerse a la famosa Britney.

En pleno 2021, los looks que revolucionaron al mundo gracias a la artista vuelven a salir a la luz, convirtiéndose en un grito de la moda y muy vistosos por redes sociales.

Te mostraremos cinco looks de Britney Spears que volvieron a ser tendencia en la moda

¿Chica buena o mala? ¡Tú decides!

El icónico look escolar de las trenzas en el cabello con listones de colores del famoso videocliop de “Baby one more time” es una tendencia que vuelve a surgir en redes sociales para mostrar un aspecto pícaro.

El sensual videoclip de Britney usando el atuendo de colegiala y bailando por los pasillos de la escuela cautivó a la juventud de aquel entonces.

Sin embargo, las nuevas generaciones hicieron muy bien su tarea de modas para traer este estilo de nuevo a la luz.

Britney Spears y la moda de las camisetas anchas

La moda de los 90 consistía en el uso de camisetas deportivas de talla grande, algo que era muy normal en las chicas universitarias y colegialas.

Britney fue el símbolo juvenil de la época, por lo que también lució esta moda y la convirtió en parte de su esencia ante el público.

Hoy en día, las camisetas anchas vuelven a ser tendencia, siendo el atuendo perfecto para combinar con jeans y faldas de todos los tamaños.

Top con gargantilla, un atuendo que Britney Spears lucía frecuentemente

Ya sea en sus videos musicales, en fiestas o en su vida diaria, Britney Spears solía combinar un top con gargantillas para resaltar su definido abdomen y atraer miradas a su busto.

De esta manera, la cantante pop deslumbraba con su sensual movimiento de caderas, haciendo que las lentejuelas de su traje brillaran por doquier.

Este look es muy usado en esta época, demostrando sensualidad y elegancia a su vez.

Vestidos de escote en “V”

Para las premiaciones, la “Princesa del Pop” desfilaba por las coloridas alfombras y deslumbraba ante las docenas de cámaras de los paparazzi luciendo con elegancia y sensualidad sus acostumbrados vestidos largos con escote en vertical, mejor conocidos como escotes en “V”.

Esta tendencia fue muy usada a principios del año 2000 y casi dos décadas después vuelve a marcar tendencia en el mundo de la moda gracias a una de sus más hermosas portadoras.

Blazers con cinturón para lucir sensual al estilo Britney Sepears

La famosa cantante puso de moda en algunos de sus videos la combinación de blazers con cinturón y pantalones cortos, de esta manera, Britney demostraba belleza y sensualidad en cada una de sus presentaciones.

Este 2021 los blazers con cinturón son algo que toda chica debe tener en su armario para cualquier outfit, pues es el atuendo perfecto para lucir elegante, atrevida y empoderada en cualquier ocasión.

