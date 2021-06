Padre de Britney Spears responde al polémico testimonio de la cantante ante el juez

Uno de los momentos esperados llegó para los fanáticos de Britney Spears, después de que la estrella pop finalmente fuera escuchada por una jueza en una audiencia con la que aspiró a la liberación de la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años.

La princesa del pop tuvo la oportunidad de hablar y revelar detalles del tipo de vida que lleva desde que su padre, Jamie Spears, lleva el control de diversos aspectos de su vida, como es el de su patrimonio de $ 60 millones.

La cantante habló por más de 20 minutos para explicar que lleva una vida en la que no se siente feliz y califica la tutela como “abusiva”.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

La artista admitió que siempre ha afirmado que se encuentra feliz a sus fanáticos, sin embargo la realidad es que ha mantenido una vida deprimida.

“No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enfadada y deprimida. Lloro todos los días”, dijo.

Así respondió el padre de Britney Spears sobre las declaraciones de su hija

Las declaraciones de Britney generaron de inmediato una respuesta viral por parte de los fanáticos, quienes también han impulsado el movimiento #FreeBritney que tiene la intención de reclamar los derechos de la artista.

La famosa exigió varios derechos puntuales como poder retirar un Dispositivo Intrauterino para tener la posibilidad de tener un bebé.

“Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, señaló.

“Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, declaró.

Frente a estas duras declaraciones, el padre de la artista envió un comunicado que fue leído por su abogado durante la audiencia.

Según el texto, Jamie Spears “lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor. El señor Spears quiere mucho a su hija”.

Britney está dispuesta a darle un giro a su vida y así lo dejó claro durante la audiencia, en la cual además aseguró: “la custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso”.

Además aseguró que su padre debería ir a prisión por el abuso al que presuntamente la ha sometido.

Más sobre este tema:

La madre y el personal de Britney Spears se burlaron de ella por no poder «arreglarse»

«Tengo un Diu que no me dejan quitar»: Las duras confesiones de Britney Spears ante la jueza que evalúa su tutela

Justin Timberlake y las celebridades que expresaron su apoyo a Britney Spears tras su audiencia

Te mostramos en video: