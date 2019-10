Kylie Jenner y su mejor amiga causan furor al recrear el incónico beso de Britney Spears y Madonna

Kylie Jenner y su mejor amiga Stassi han marcado la pauta con sus disfraces de Halloween este año, con la pareja recreando el beso icónico de Britney Spears y Madonna.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians se transformó en Madonna el sábado por la noche, vistiendo el atuendo totalmente negro de la reina del pop de los MTV Video Music Awards en 2003.

Kylie, de 22 años, se puso una peluca rubia con moño bajo y llevaba un top negro con cortes en los hombros con jeans negros, similar al atuendo de Madonna.

Stassi se convirtió en Britney y usó el mini vestido blanco muy parecido al que llevaba la estrella del pop hace 16 años.

Kylie Jenner lucía muy parecida a Maddona

En un video de la historia de Instagram, las mejores amigas recrearon el momento que hizo icónica la actuación de VMA de Britney y Madonna, al compartir un beso tal y como lo hicieron los popstars en el escenario mientras interpretaban “Like A Virgin” y “Hollywood”.

Había sido una noche salvaje para Kylie, quien antes había festejado con Sofía Richie en un concierto. La magnate de los cosméticos tomó tequila directamente de la botella y luego se grabó tomando Red Bull, así que no es de extrañar que sus niveles de energía fueran altos.

En un momento, Kylie se dio una ducha para posar para una historia de Instagram antes de salir con la estrella de The Voice will.i.am en el backstage.

La pareja se puso como una casa en llamas y Kylie pellizcó descaradamente sus gafas futuristas que brillaban, antes de posar para fotos con el cantante latino J Balvin.

