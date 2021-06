Jaime Lynn Spears rompe el silencio y estas fueron sus palabras sobre la tutela de Britney

La polémica se desató en el entorno cercano a Britney Spears después de que la “Princesa del Pop” alzara su voz y solicitara la liberación de la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años.

La cantante tuvo la oportunidad de hablar y revelar detalles del tipo de vida que lleva desde que su padre, Jamie Spears, lleva el control de diversos aspectos de su vida, como es el de su patrimonio de $ 60 millones.

La cantante habló por más de 20 minutos para explicar que lleva una vida en la que no se siente feliz y califica la tutela como “abusiva”.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

Estas declaraciones revolucionaron las redes sociales con millones de manifestaciones en apoyo a la artista bajo el hashtag #FreeBritney.

Estas manifestaciones no tardaron en llegar a la cuenta de la hermana de la celebridad, Jamie Lynn Spears, a quien acusaron de aprovecharse de los recursos de Britney.

La reacción de la ex protagonista de “Zoey 101” no emitió ningún comentario de forma inmediata y se limitó a bloquear los comentarios de sus publicaciones.

Estas fueron las declaraciones de Jamie Lynn Spears sobre Britney

La actriz usó las historias de su cuenta de Instagram para explicar la razón por la que había decidido guardar silencio sobre la vida de su hermana.

“Pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto. Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo”, dijo a través del video publicado.

Los ataques hacia la intérprete de Zoey se intensificaron después de que la cantante expresara su deseo de demandar a “toda su familia”, sin embargo Jamie Lynn aseguró que siempre ha apoyado a su hermana.

“Creo que está muy claro que desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. Quiero decir, es mi maldita hermana mayor, por encima de toda esta mierda”, afirmó.

A esto añadió que aunque las aspiraciones del público no sean cumplidas, su apoyo ha sido incondicional.

“Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con una etiqueta en una plataforma pública. Pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera dicha etiqueta, y la apoyaré mucho después”, destacó.

Además, destacó que está orgullosa por los pasos que está dando su hermana mayor.

“Estoy muy orgullosa de que haya solicitado un nuevo abogado, como le dije hace muchos años. Oh, pero no en una gran plataforma pública, sino en una conversación personal entre dos hermanas”, dijo.

