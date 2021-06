Esta sería la cuantiosa suma que gana Jaime Spears por la tutela de Britney

Britney Spears revolucionó al mundo del espectáculo después de que rompiera el silencio sobre cómo es su vida desde que ha estado bajo la tutela de su padre y conmovió a millones de personas al revelar que no lleva una vida tan feliz como muchos creen.

Un nuevo hito pop se marcó luego de que la estrella pop finalmente fuera escuchada por una jueza en una audiencia con la que aspiró a la liberación de la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años.

Las declaraciones de la cantante conmovieron a los fanáticos, quienes se pronunciaron en redes sociales para manifestar su apoyo rotundo, convirtiéndose así en una de las principales tendencias en Internet desde todas partes del mundo.

Instagram @Britney Spears

La Princesa del Pop señaló a su padre, James Jamie Spears, como el principal responsable del sufrimiento que ha estado viviendo desde 2008.

La artista fue contundente con sus declaraciones y señaló no solo que la tutela debía acabar, sino que su padre debía ir a prisión.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

La cantidad de dinero que gana el padre de Britney Spears por la tutela

El padre de Britney lleva la mayor parte del control de la vida de su hija en diversos ámbitos y esto incluye su fortuna valorada en unos $ 60 millones de dólares.

Según la revista Forbes, James Spears ha recibido pago de su hija con un salario mensual de $ 16 mil dólares, una compensación que en 12 años ha ascendido a $ 2,4 millones de dólares.

Este no ha sido el único dinero recibido por James de parte de su hija, pues también recaudó ingresos por sus giras, así como ventas de otros negocios.

“Jamie Spears recibió al menos 5 millones de dólares antes de impuestos desde febrero de 2008”, de acuerdo con Forbes.

La artista afirmó en su declaración que lo único que deseaba su padre era tener su dinero.

“Lloré por teléfono durante una hora y le encantó cada minuto”, señaló la famosa con respecto a su padre, a lo que añadió: “El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo (…) Le encantaba el control de lastimar a su propia hija. Le encantó en un 100,000%”.

