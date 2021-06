Los tips que debes seguir para armar outfits con jeans acampanados

Sin importar los años que pasen, la estación del año en la que estemos o la edad que tengamos, los jeans son un atuendo que jamás pasará de moda por su versatilidad y estilo casual, en este caso, los jeans acampanados son los que vuelven a ser tendencia.

Este tipo de pantalones fueron tendencia mundial en los años 70.

Todos sabemos que la moda puede ser pasajera, pero eso no quiere decir que viejos estilos no serán reutilizados y renovados años después para formar un look moderno y “retro” a la vez.

La gran ventaja de los jeans en el mundo de la moda es que son una prenda extremadamente versátil, pues combina con muchos otros atuendos y queda bien tanto en una salida al parque como en una cena en un restaurante.

En este artículo te daremos algunos consejos para lucir y combinar los jeans de campana, haciendo de ellos el outfit perfecto.

Los trucos para llevar jeans acampanados

Mientras más simple ¡Mejor!

Los jeans de campana se caracterizan por dar un aspecto simple, cómodo y despreocupado, pero sin dejar de mostrar clase y belleza, por lo que podemos combinarlos con unos tenis y una camiseta, la cual puede ser unicolor, estampada o al estilo que más te guste.

Look deportivo

Estos pantalones de campana también lucen geniales para un outfit, además de tener un estilo más deportivo, ideal para una caminata al parque, ir al gimnasio o al asistir a clases de yoga.

Deben combinarse con tenis, luciendo hermosos con su forma acampanada en los extremos pero ajustados en la cintura y muslos, un estilo llamativo pero recatado.

Ponle color a tus días y a tus jeans acampanados

Saliendo del esquema del azul y el negro, los jeans acampanados lucen hermosos cuando se usa una combinación de colores atrevida.

En este caso, vemos lo chic que lucen los pantalones con dos y hasta tres colores al momento de combinarlos con algo tan simple como una camiseta unicolor y un par de tenis de suela ancha.

Jeans acampanados con top

Una manera de lucir sensual con estos jeans acampanados es usando el estilo ajustados a la cintura y por encima del ombligo, combinándolo con una blusa corta, dejando lucir así nuestro abdomen de una manera sexy pero decente y casual.

Este estilo queda perfecto con unos tenis coloridos, también puedes usar jeans acampanados rasgados, muy de moda en este verano.

A la vieja escuela

Retomar el estilo retro con los jeans de campana puede ser la idea perfecta para llamar la atención de una manera sencilla y sin verte anticuada o fuera de moda.

En este caso, podemos usar jeans acampanados anchos como camiseta unicolor por dentro y chaqueta de mangas muy largas, todo esto acompañado con sus respectivos tenis para darle ese toque urbano.

Más sobre este tema:

Los tips que debes seguir para armar un look delicado usando tenis con mom jeans

Cómo llevar jeans de forma fresca y cómoda en el verano sin renunciar a la elegancia

5 tendencias en jeans que estarán de moda hasta el final del 2021

Te mostramos en video: