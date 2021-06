Cómo llevar jeans de forma fresca y cómoda en el verano sin renunciar a la elegancia

Para todas las que amamos los jeans se han vuelto una prenda de la que no queremos desprendernos en ninguna época del año, ni siquiera durante el verano, pese a que arrecie el calor. Especialmente porque no nos limitamos únicamente a llevar vestidos y faldas, así que es necesario un poco de creatividad para variar los looks.

Sin embargo, es mucho más fácil de lo que se cree, más aun que se han popularizado los vaqueros anchos y relajados que nos permiten conservar la frescura y comodidad que ansiamos por estos días.

Looks con jeans para el verano

Una camiseta fresca

Los complementos tendrán mucha responsabilidad en el éxito de tu look. Tus favoritos deben ser los jeans culotte o palazzo, los mom slouchy o los paperbag ya que permiten ir más cómodas, sobre todo llevando una camiseta blanca básica o con algún estampado de moda, explicó Vogue.

Una camiseta básica basta para verte genial estos dias.- Pinterest Revista Artesanato.

Las camisas bordadas o con detalles románticos también son una opción si tienes algún compromiso casual de día e igualmente te puedes apoyar en las mangas abullonadas que sigue muy de moda.

Jeans con el calzado del verano: las sandalias

No sería verano sin sacar tus sandalias más relajadas pero fashion.- Pinterest Julia Marieb.

Como siempre, gran parte del éxito de los outfits radica en escoger correctamente los zapatos y en la primavera-verano las mejores opciones son sandalias o flats, en particular aquellas de tiras. En caso de que seas bajita y quieras ganar unos centímetros de más lo mejor son las cuñas o plataformas, especialmente en tonos claros.

Crop tops

El crop top es una opción perfecta para ir a citas casuales.- Pinterest Wheretoget.

Por otro lado, si gozas de una figura envidiable ¡llegó el momento de lucirla! Saca tu crop top o bralette porque es el momento propicio de incorporarlos a tu look, para darle mucha sensualidad a tu apariencia, con la excusa del calor de la temporada. Puedes usar un blazer o blusas de malla para no mostrar tanto.

