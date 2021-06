Peinados fáciles para graduación en pelo corto

Ahora que comienzan las celebraciones de fin del año escolar, es muy útil saber cómo puedes transformar tu look rápidamente para ir de un look simple a uno espectacular. Lo mejor es que para lograrlo no necesitas un nuevo outfit ni ser experta en maquillaje, ya que conociendo estos peinados para graduación de pelo corto podrás pasar de casual a glamurosa con tu cabello.

Incluso si este año las restricciones por la pandemia no nos permiten realizar reuniones presenciales, muchas pasarán este día con sus seres queridos a través de videollamadas, lo cual nos da razones suficientes para estrenar un nuevo look y recibir un nuevo ciclo luciendo increíble. En estos casos un truco que nunca falla es agregar un accesorio llamativo que complemente nuestro outfit y que nos aporte brillo, como una diadema o broche.

Peinados para graduación pelo corto

Trenza de corona

Para hacer una trenza de canasta completa es necesario tener el cabello largo o usar extensiones, deberás comenzar a hacer una trenza francesa de forma horizontal hacia la periferia de tu cara con todo tu cabello de ambos lados. Este puede ser un estilo perfecto para una ocasión especial.

Chongo bajo

Para un estilo moderno y femenino, toma todo tu cabello y peínalo hacia atrás. Sujétalo en la parte más baja de tu cabeza en una coleta y después, enrolla el cabello para crear un chongo y sujétalo con pasadores. Puedes agregar accesorios para darlo un giro a tu look, como diademas o broches con brillantes. Al último, coloca tu diadema en la parte cercana a la frente.

Media coleta alta

Este peinado se ha convertido en uno de los preferidos en redes sociales, y es muy fácil de hacer. Solo toma la parte superior de tu cabello y peínala hacia atrás. Deja dos mechones cercanos a tu cara sueltos. Después ata el cabello en un coleta alta con una liga. Puedes crear ondas en el cabello suelto o dejarlo lacio, según lo prefieras.Este peinado te ayudará a enmarcar tu rostro y suavizar tu mentón, creando un efecto de alargamiento.

Recogido despeinado

Haz una coleta baja dejando de fuera las partes frontales de tu cabello. Usa un listón como diadema y átalo por debajo de tu coleta. Toma las secciones frontales que habías dejado sueltas e incorpóralas con el resto de tu cabello para crear un chongo bajo.

De lado

Peina tu cabello con una secadora y un cepillo redondo para darle más volumen, después haz una raya en un costado para peinar tu pelo de lado. En el lado con menor cantidad de cabello, coloca pasadores de diferentes formas para crear un look sencillo y femenino que puedes acompañar con cualquier vestido de fiesta o atuendo de graduación.

Ondas

Si buscas un peinado fácil y elegante, elige unas ondas marcadas con raya de lado que puedes lograr con ayuda de un protector de calor, una tenaza ancha y spray para el cabello para fijar tu peinado. Lo mejor, es que puedes llevar este estilo sin importar el largo de tu cabello.

