Looks con leggins negros que nunca te harán lucir mal a los 40 años o más

¿Leggins negros a los 40 años? ¡Sí, por favor! Pese a que esta prenda tenga fama de ser muy juvenil y poco apropiada cuando se supera la barrera de cierta edad, en realidad su favorecedor efecto es justamente ese: rejuvenece, luce divertida, es chic y super versátil de combinar.

En otras palabras, podríamos decir que poco a poco se han convertido en un clásico al permitir looks muy variados, fáciles de conseguir y no necesariamente deportivos, porque es un estigma que ya dejaron atrás.

Los leggins negros llegaron para que darse en el armario de todas las mujeres

Y no, no hay nada que podamos hacer, ya que las influencers, referentes de estilo y celebridades se entregaron a ellos, enseñándonos cómo combinarlos correctamente para lucir elegantes.

Total black look

Los looks monocolores nunca pasan de moda.- Pinterest The Styled Press.

Los atuendo monocromáticos siempre son un acierto. La razón es que el vestir del mismo tono de los pies a la cabeza genera un efecto visual que alarga la figura, haciéndote ver más alta y delgada. Además, si se trata de leggins negros de cuero le darás un toque extra sexy.

Con un blazer

Los blazer crean un gran balance entre lo formal y glam.-Pinterest Wishes and realities.

Para Vogue México no hay un look más ganador para ir a la oficina o una cita que la combinación de blazer con leggins negros porque se ve sofisticado sin ser demasiado sobrio, además de ser muy cómodos para enfrentar toda la jornada. También es buena idea apoyarse en el uso de accesorios llamativos que complementen el look de forma divertida.

Una blusa fresca

Este verano es para sacar tus blusas oversize.- Pinterest The Every girl.

Ahora que llega el verano y se eleva la temperatura, podemos equilibrar nuestra silueta con una prenda oversize en la parte superior, que además nos permita ir más frescas. Incluso, aprovecha que la paleta cromática se vuelve más extensa con colores divertidos e incluye tonos vibrantes, pasteles, neones o estampados.

