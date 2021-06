Los tipos de estampados más elegantes que toda mujer de 40 debería tener en su armario

Desde hace décadas, la moda se compone por determinadas prendas que han sobrevivido al paso del tiempo y que hoy se denominan “clásicos”. Entre ellos están los estampados, demostrado en el hecho que podemos asaltar el armario de nuestras mamás o tías y una blusa de animal print sigue siendo gran opción.

Pero así como ese, hay muchos tipos de diseños que lucen excelentes sin importar el año, la edad, el tipo de cuerpo, tono de piel y las tendencias. Son un ‘must have’ para toda mujer por su elegancia, versatilidad y coquetería.

Estampados que no le pueden faltar a ninguna mujer

Lunares

Es uno de los ‘prints’ más famosos de la moda española por grandes razones que no podemos ignorar este 2021 cuando se posiciona como un elemento muy bonito para nuestros looks. En la actualidad, se usa solo en pocas piezas, como una falda o una blusa, y no en el atuendo total para evitar sobrecargar.

Los lunes le dan un aspecto romántico y sofisticado a tu look.- Pinterest Glamour.

Estampados de animales

Por supuesto que siempre será un clásico el animal print, en especial cuando tenemos 40 años y queremos vernos rejuvenecidas pero sin dejar de lado la elegancia y sobriedad. El de leopardo, serpiente y vaca están muy de moda, ya sea en ropa o en accesorios como bolsos o zapatos, donde lucen especialmente sofisticados.

Nada que un buen animal print no pueda arreglar.- Instagram @lojabombom.

Cuadros vichy

Si los utilizaba una referencia de estilo tan grande como la princesa Diana, por una buena razón será. Es una alternativa muy acertada para eventos formales o citas laborales en las que quieres impresionar, pero aun así marcar la diferencia y gritarle al mundo que eres toda una fashionista.

Es un estampado romántico que va bien con todo.- Instagram @theartofpaloma.

Flores

Por último, los más populares de todos: los estampados florales que resucitan cada primavera-verano para hacernos lucir frescas y quitarnos años de encima. Aunque tengan la fama de poco originales, siempre será un acierto llevarlos en looks de día, pero eso sí, en motivos pequeños y delicados.

Aprovecha que los vestidos florales son muy bien vistos esta temporada.- Instagram @lojabombom.

