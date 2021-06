Diseños de uñas cortas en nude aptas para derrochar elegancia a cualquier edad

Si hay unos diseños de uñas que van bien a cualquier hora, edad, tono de piel y evento social son los modelos elaborados en nude, beige o rosa claro que son ligeramente diferentes al bronceado de la portadora pues se privilegia, por encima de todo, la naturalidad.

Al ser tan ligeros y sencillos combinan bien con cualquier atuendo, además que suelen ser manicuras muy fáciles de hacer, perfectas para esta temporada en la que buscamos consentirnos desde casa.

Diseños de uñas nude muy elegantes

Fusión con glitter

Utiliza los esmaltes brillantes para variar tu look.- Instagram @liviandesign.

Pero si te parecía que la manicura nude por sí sola era muy aburrida, pues ya no lo será más con toques de glitter que están muy en tendencia, especialmente si estás pensando en estos diseños de uñas para ir a un evento nocturno. Así elevas el nivel de tu look con pequeños detalles que no sobrecargan sino que le dan un extra de coquetería.

Detalles en dorado

El nude y el dorado hacen una combinación muy elegante.- Instagram @domowe_hybrydy.

Justamente en esas aplicaciones y elementos decorativos que está el secreto del éxito en tus diseños de uñas nude. Por ejemplo, hacen muy buena combinación con el dorado, que es muy elegante por naturaleza. Solo basta que compres en el mercado los detalles que ya vienen listos para pegar a tus manos ¡y tendrás una manicura perfecta en pocos minutos!

Uñas nude con logomanía

La logomanía es una de las tendencias más fuertes.- Instagram @nails_by_fahimeh.

De hecho, hablando de tendencias, puedes probar el furor que ha contagiado tanto a influencers como ‘mortales’: la incorporación de los logos de las marcas de lujo como Dior, Prada, YSL, Chanel, Gucci, Versace, a las manos, para salir de los motivos decorativos clásicos y añadirles un extra de glamour.

Francesas diagonales

Renueva los estilos tradicionales en otros con mucha elegancia.- Instagram @clairehowardnaildesign.

Por último, no puedes dejar de probar la última reinvención de los diseños de uñas francesas que ahora no se llevan en una única línea blanca recta sino diagonales, abarcando la mitad de ellas, e incorporando detalles en la separación de la base natural para hacerlas lucir muy originales. Este es el año para salir de tu zona de confort.

