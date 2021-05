Cortes de cabello modernos para mujeres atrevidas

Si estás buscando un nuevo look para recibir los primeros meses del año luciendo completamente renovada, debes conocer los cortes de cabello modernos que serán tendencia y te ayudarán a sacarle provecho a la textura de tu cabello con la técnica adecuada para brindarle movimiento y perfilar tus rasgos. No importa si estás buscando un look más profesional o más moderno, ya que las tendencias de esta temporada traen consigo diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad y rasgos físicos de cada una.

Cortes de cabello modernos

Pixie

Este corte clásico puede ser una forma divertida de cambiar tu look. Consiste en recortar el cabello en la parte posterior y los lados, dejando el frente ligeramente más largo. Además de aportar una apariencia juvenil, este corte es ideal para la temporada de calor y puede estilizarse fácilmente.

Corte de cabello desvanecido

Los estilos que serán tendencia durante los próximos meses. Este tipo de corte es ideal para el cabello fino, ya que aporta volumen al cabello y enmarca el rostro. De esta manera se obtiene la ilusión de cabello más abundante Además de cambiar tu look sin afectar su largo conseguirás una apariencia más juvenil y fresca.

Bob degrafilado

Los cortes degrafilados son ideales para las chicas con cabello lacio, ya que agregan textura y movimiento al cabello. Si buscas un cambio de look, decídete por un Lob a la altura de los hombros con capas degrafiladas.

Una de las ventajas de este corte, es que no tienes que preocuparte por peinarlo todos los días, ya que pueden llevarse al natural sin parecer desalineada.

Corte de bowl

Seguramente recuerdas el corte de bowl como un trauma de tu infancia, sin embargo en 2021 este estilo regresa con un giro moderno solo apto para las chicas más cool. Se deja a la altura de las cejas y se le agrega mucha textura, así como toques de color para lograr este efecto.

Shag

El corte Shag es ideal para una apariencia juvenil y relajada, consiste en crear capas degrafiladas para añadir textura al cabello y usualmente va acompañado de un flequillo. Es ideal para quienes prefieren el cabello mediano por encima de los hombros y para quienes tienen una frente amplia.

Baby bangs

Esta tendencia continúa ganado popularidad y es ideal para las personas con frente amplia, el fleco debe ser corto por arriba de las cejas dejando una parte de la frente descubierta. Los flecos cortos por encima de las cejas son ideales para una apariencia juvenil. Puedes atreverte a llevar este look y esperar a que crezca para evitar recortes frecuentes.

