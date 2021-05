Tendencias en mechas para resaltar las facciones según tu color de pelo

Atinar con el color de las mechas es tan importante como seleccionar cualquier otro tinte de cabello pues la elección que hagas tiene el poder de iluminar tu rostro y rejuvenecerte, o mandarte a la categoría de fails de la moda, por lo que no es un detalle menor.

De hecho, los expertos aseguran que siempre se tiene que hacer según tu tono natural, o al menos la base que lleves, por lo que no es lo mismo para rubias, morenas o pelirrojas. Imitar las mechas de una celebridad o amiga porque te gustaron es un error, pero hoy te diremos cuáles son las que más te convienen.

Tendencias en tonos de mechas según tu color de pelo

Para melenas rubias

Si tienes una cabellera que brilla como el sol debes saber que tu coloración debe estar orientada a darle más iluminación y vida a tu look.

Así lo considera la experta Nadia Barrientos para Hola: “sin duda los tonos más dorados porque los ceniza apagan el cabello. Si lo queremos conseguir luz y calidez, los dorados son la opción más adecuada”, explicó.

Los tonos rubios deben buscar asemejarse a la base natural.- Pinterest Créate a ti misma.

Es decir, mientras más naturales, mejor. La idea es escoger tonalidades que se asemejen al rubio que ya tienes y que te orientes por técnicas a la par como las babylights que buscan que el acabado sea muy orgánico.

Mechas para las castañas

En estos casos, la ventana de posibilidades se abre mucho más. Las tendencias apuntan al “malva, rosados, violáceos y tostados sutiles, generando naturalidad y movimiento en el color”, de acuerdo con el mismo medio.

No obstante eso no quiere decir que los looks más tradicionales queden descartados. En estos casos, inclínate por los rubios mantequilla, los rubios dorados, rubios arena y rubios beige en técnicas como el hair contouring.

En el caso de las pelirrojas…

Lo mejor son los tonos rubios dorados o miel para generar un efecto tridimensional. “También encantan los medios y puntas con un cobrizo, un miel, un miel dorado, rubio cobrizo, rubio albaricoque“, recomienda la especialista.

Las pelirrojas también pueden encender más su melena con mechas.- Pinterest.

