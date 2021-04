5 estilos de sandalias atemporales y que combinan con todo

Estamos en la temporada de renovar nuestro atuendo y las sandalias vuelven a ser protagonistas de nuestro outfit.

No tienes que darte mucha mala vida sabiendo cuál escoger si cuentas con los estilos que combinan con todo. Se trata de piezas atemporales. Es decir, nunca pasan de moda y puedes llevarlas en la primavera-verano de todos los años.

Los colores y la forma tienen mucho que ver en que siempre podamos recurrir a ellas. Toma nota y si no tienes una en tu armario es hora de hacerte de unas porque, además, combinan con todo tipo de atuendos

Sandalias que no pasan de moda y combinan con todo

1.- Sandalias blancas de tiras

Las sandalias blancas de tiras se han convertido en uno de los pares preferidos por los modistas. Combinarse con cualquier prenda que te puedas imaginar y estilizas las piernas.

2.- Nude

Se trata de una opción perfecta para la primavera verano. Además, en el mercado puedes encontrarlas muy económicas. Los tonos nude son ideales para alargar la silueta y, como premio añadido, van bien con cualquier outfit.

Sandalias de ton nude/Pinterest

3.- Sandalias doradas

Aunque no lo creas, las sandalias doradas son muy versátiles tanto como las negras o marrones. Añaden, además, un toque sofisticado a cualquier atuendo. En sus versiones más altas son ideales para completar los looks de reuniones nocturnas.

Las sandalias doradas no pasan de moda y aportan un aire sofisticado con cualquier atuendo que quieras llevar/Pinterest

4.- De punta cuadrada

El calzado de punta cuadra ha sido una tendencia que llegó en 2019 y para quedarse. Con el regreso del buen tiempo, este estilo de calzado vuelven a estar de moda y sumado a todo van bien con cualquier atuendo.

Sandalias con punta cuadrada/Pinterest

5.- Con plataforma noventera

Para nadie es un secreto que mucho de la moda noventera vuelve a imponerse y el calzado no escapa a esta tendencia.

Es cierto que las sandalias con maxi plataforma son una opción atrevida, pero si apuestas por el tono negro podrás llevarlas con todo tipo de outfit y lucir de los más chic.

Sandalias negras de plataorma/Pinterest

También te puede interesar: