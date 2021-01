Los zapatos mules son lo que necesitas para verte estilosa ¡sin tacones!

Sí, se puede ser elegante sin tacones. No, no es un pecado de la moda. Durante muchos años creímos que solo esa era la manera de andar impecables, algo que ahora entre zapatos deportivos, bailarinas, mocasines, oxford y mules nos parece tonto.

Se han reinventado las claves de estilo para normalizar que se puede lucir bien sin añadirse centímetros de más y entre las opciones bajas más bonitas destacan justamente esos últimos por su particular combinación de estilo entre zuecos y sandalias.

Cómo llevar zapatos mules y verse elegante

Directo desde los años noventa, cuando los llevaron íconos como Sarah Jessica Parker en Sex and the city, se colaron entre las tendencias por su particularidad que aman las fashionistas no solo por un temá estético del calzado sino que también alarga las piernas.

Bien sea en sus diseños planos o con tacón de pocos centímetros, su forma de punta es super positiva para estilizar la figura, tanto en aquellos que muestran o no los dedos del pie.

Los mules serán una gran opción para tus outfits laborales sin tener que renunciar a la formalidad. - Pinterest

Asimismo, destacan entre los demás por ser destalonados, lo que los hace perfectos para temporadas como la primavera-verano, aunque, como hemos visto, es una inversión que no pasa de moda.

Otra gran novedad de ellos es que las mujeres de pies anchos se verán beneficiados con ellos ya que los hace lucir más estilizados.

Con blazer

Conocidos también como zapatos pala, son una opción cuando se busca ir al trabajo relajadas pero sin pasar la línea hacia lo informal con sandalias planas.

Los mules y la elegancia no están peleados. - Pinterest Lee Vosburg

Por eso, puedes preservar la elegancia de tu outfit incorporando un traje sastre monocromático y tus zapatos mules en tonos neutros para generar armonía.

También sirve colocar el toque chic con el calzado de un color distinto al resto de tu atuendo, llevando por ejemplo un blazer y pantalón en colores lisos.

Vestidos

Con vestidos, son la opción ganadora que inmortalizó la recordada Carrie Bradshaw, siempre consciente que su forma estiliza las piernas al mostrar el pie sin cortes en tobillos y talones cerrados.

Este tipo de calzado está especialmente recomendado para mujeres de baja estatura. - Pinterest Lovika

Por esta razón, las prendas que le dan libertad a las piernas son las que mejor sientan, como faldas, shorts y hasta pantalones midi, ya que potencian la ilusión óptica de que son kilométricas.

Como te imaginarás, es un calzado ampliamente recomendado para mujeres de baja estatura las cuales no deben condenarse únicamente a los tacones para lucir bien.

Estampados

Y si quieres que justamente tus zapatos mules sean los protagonistas del look, únete a la corriente del estampado animal en tendencia, bien sea el de vaca, serpiente o el de cebra, para armar tu atuendo a partir de ahí.

Los mules también pueden ser divertidos. - Pinterest

Por supuesto que el resto de los complementos deben ser básicos que pasen más desapercibidos y no sobrecarguen tu apariencia.

En la actualidad hay muchos modelos que te puedes atrever a probar que van desde los modelos floreados, con cadenas, nudos, pedrería, bordados, entre otros.

Diseños abiertos

Por último, como los años setenta se colaron entre las tendencias de moda del año pasado y se sostienen para este 2021 en prendas como jeans anchos, mangas bombachas y hombreras, los mules tampoco escapan de su influencia.

Los mules también se llevan abiertos y con un tacón corto. - Pinterest Fashion Jackson

Por aquel entonces eran el denominador común con sus aberturas en los dedos y tacón cuadrado que todavía al inicio de los 2000 seguía vigente.

Así que si esta opción es de tu agrado, no te cohíbas en presumir tu pedicure y buscar modelos más descubiertos en los pies.

