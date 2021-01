Ideas de estilo para enamorarse de las botas chunky, la tendencia más rebelde de este 2021

Hay tendencias para cada quien y en el caso de las más arriesgadas, las botas chunky son lo ideal por su combinación de irreverencia con estilo.

En especial, mientras estamos en los últimos meses del invierno, las cuales van perfecto para enfrentar las bajas temperaturas de la forma más chic, y con su versatilidad, son aptas para casi cualquier compromiso.

Si ya te aburriste de las botas de combate y los clásicos modelos de botines, entre la categoría de 'ugly shoes', o calzado feo, por sus formas masculinas y extravagantes, resaltan las botas chunky que ya conquistaron a las influencers.

Las botas chunky se llevan con shorts, faldas o vestidos. - Pinterest Who what to wear