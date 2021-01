Trucos para vestir la tendencia cut out sin dejar de verse elegante y moderna

Este 2021 llegó para desafiar nuestros propios límites y empujarnos a vivir nuevas experiencias como el estilo cut out, una tendencia que observaremos con fuerza, invitándonos a ser más atrevidas a la hora de vestir.

Esta hace referencia a los prendas con aspecto recortado, que dejan ver algunas partes de tu cuerpo y llaman la atención con su favorecedora asimetría que disimula aquellas proporciones menos favorecedoras.

Vestir la tendencia cut out con elegancia

Mostrar piel se vuelve a imponer dentro de la moda pero para no dejar de verse sofisticada y rayar en lo vulgar hay ciertos tips que deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, el cut out no es para todas las prendas porque en algunos casos luce desfavorecedor y te alejan del look perfecto, aquel que es cómodo, chic y moderno.

La idea es incorporar esta tendencia de forma elegante y sofisticada. - Pinterest

Muchas no se han atrevido a darles una oportunidad porque no saben cómo combinar estas piezas exitosamente, además que algunas le achacan la poca funcionalidad o versatilidad.

Pese a esto, este interesante detalle cortado se puede llevar en la actualidad para citas diurnas o nocturnas, casuales o formales, con otras prendas a la altura de lo que se busca y te servirán para muchas ocasiones si te inclinas por los neutros.

De hecho, su confección las vuelve las protagonistas de tu atuendo por lo que no tendrás que esforzarte demasiado en buscar otros complementos.

Sin embargo, huye cuando se trate del cut out en zonas que no quieres dejar ver como los senos, glúteos, la parte superior de los muslos y en pleno abdomen si este no está tonificado.

Vestidos

Los vestidos con aberturas laterales se impondrán este año. - Pinterest

Según Vogue, las pasarelas que se realizaron a finales del año pasado propusieron vestidos con aberturas laterales en colores sólidos y también estampados, ahora que se acerca la primavera-verano.

No obstante, en general mostraron un minimalismo reinante en cuanto a accesorios e incluso maquillaje, dejando que tu piel sea la que hable por ti.

Las formas que exponen los hombros descubiertos y los vestidos largos fueron otros de los más vistos, en especial porque estos últimos ayudan a balancear las proporciones para mantenerse elegante, ya sea en modelos de gala como en los más ligeros.

En tops y blusas

Tops con tendencia cut out para ser original en tus outfits. - Pinterest Nasty Gal

Entre las formas favoritas de llevar el cut out por parte de las que ya se arriesgaron, las blusas son las más predilectas porque con su estilo ceñido son capaces "de evocar el lado más sensual de la tendencia en cuestión", explicó el citado medio.

En estos casos, las aberturas deben ser de menor tamaño bien sea en el pecho, hombros, espalda y recortes laterales, que te permiten jugar con blazers para eventos formales o sin ellos, cuando vas a una cita romántica.

La clave de su éxito está en la versatilidad puesto que harán combinación perfecta tanto con jeans, shorts, bermudas, pantalones, faldas y leggings de cualquier forma.

Leggins

Leggins con aberturas laterales para verte más alta. - Pinterest

Y justamente hablando de estos últimos, su última reinvención pasa por tener incorporado este efecto en pequeños detalles en las botas.

Marcas como Chanel propusieron que los leggings pueden llevarse con divertidas aberturas a partir de las rodillas, en forma de rombo o lineales, para así alargar tus piernas en compañía de unos zapatos de tacón y verte kilométrica.

Si decides ir por tus nuevos pantalones con este estilo, o incluso transformarlos desde casa, no olvides que el resto de las prendas deben ser un poco más conservadoras para que sea un acierto total.

