5 prendas básicas de animal print que todas debemos tener en el armario

Cuando pensamos en prendas básicas que debemos tener en el armario nos vienen a la mente camisas blancas, jeans, un vestido corto negro, entre otras piezas que se han coronado a lo largo de la historia. Pero hoy te contamos que el animal print es uno de ellos.

Porque sí, con su irreverencia clásica desde que se volvieron un ícono de la moda a partir de 1920 han conquistado a generaciones de mujeres que recurren a estos modelos en la búsqueda de estilo, originalidad y elegancia, en cualquiera de sus formas y colores.

Es por esto que la mujer moderna debe tener algunas prendas y accesorios con estos acabados salvajes para darle un toque único a sus atuendos y lo mejor, es que resultan atemporales, perfectos para cualquier temporada, año o evento.

Nada más versátil que un blazer y si se trata de aquellos con estampado animal, también se sostiene. Te llenarás de estilo y sensualidad al portar esta clase de chaquetas que se convierten en protagonista de tu outfit.

Ese es otro de los buenos motivos para portarlo puesto que estarás prácticamente lista para salir a la calle con solo echar mano de otras prendas básicas en tonos neutros para no sobrecargar.

Sácale provecho a tu tipo de cuerpo utilizando formas más grandes si eres delgada, para generar volumen en esa zona, mientras que si buscas adelgazar, los 'prints' pequeños son lo tuyo.

Busca un bolso que destaque y sea el centro de tu look.

Nada grita más ¡fashionista! que un buen bolso del animal print de tu preferencia. Bien sea el típico leopardo que combina con cualquier tono de piel, el de serpiente que domina en las redes sociales o el de cebra, que es tendencia, quedará muy bien.

Son ideales para eventos elegantes en los que quieres sacar todos tus recursos para lucir sofisticada o también cuando tienes un atuendo muy plano, como un vestido negro, y quieres darle un detalle resaltante.

En estos casos, los predilectos son los que tienen gran tamaño o medio, a modo de bolso shopper, bandolero, tipo clutch o tipo saco para que no pase desapercibido.

Y si ya tienes un buen blazer y un bolso de animal print digno de celebridad, el último complemento de esta tríada perfecta son unos zapatos de tacón que te acompañen tanto para ir a trabajar como en una cita.

