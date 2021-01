Tendencias de moda que quedaron en el 2020 y es mejor que actualices en tu armario

Inició el 2021 y nuestro plan es seguir igual de fabulosas que el año que quedó atrás. Para esto, los expertos ya han hablado de las tendencias que marcarán nuestra manera de vestir y cuáles serán los rotundos NO de la moda.

En este segundo apartado vale la pena actualizarse para ir rompiendo viejos paradigmas, rejuvenecerse, refrescar el estilo y ser de las primeras que se sumen a la nueva ola de que lo está por llevarse.

Pese a que las mangas abullonadas y las hombreras se seguirán llevando, en este año le reduciremos el dramatismo que mostraron a lo largo de todo el 2020.

Según InStyle, otra variación de este estilo ochentero que le gustó a más de una, es que nos alejaremos de sus versiones más coloridas para quedarnos con ellos en neutros y nude.

Esto nos da a intuir que la moda a lo largo de los próximos 12 meses se manejará de forma elegante, chic y más discreta que días atrás.

Entre las tonalidades que coronarán nuestros outfits, el amarillo perderá fuerza en esta ocasión.

La misma fuente afirma que algunas atrevidas seguirán llevándolo en primavera-verano, en especial en su versión pastel, pero hay otros por los que es preferible inclinarse.

El amarillo ya no te hará brillar como antes. - Pinterest Samara

De acuerdo con Vogue, estos son el verde, el rosa, el rojo, el magenta, light blue y naranja. La intensidad la decides tú, pero para los que más saben, los tenues son esa esperada "inmersión en un indiscutible ambiente sereno, de paz, calma, y nuevos comienzos", escribieron.

Aunque sabemos que el animal print de leopardo es un básico que NUNCA pasa de moda, las tendencias que propone InStyle le dan mayor cabida a otro tipo de estampados para brillar en 2021.

En cuanto al reino salvaje, le ganarán la partida el de cebra y los de serpiente, que han sido furor en redes sociales de un tiempo hacia acá.

De resto, aseguran que los modelos en blanco y negro serán más acertados, como los cuadros grandes, vichy o rayas verticales.

Igualmente cancelan las telas de rombos de estilo preppy sesentera que lo único que hacen es darte una apariencia envejecida.

Su frrma más clásica ahora quedó desfasada por otras ideas más juveniles y divertidas como llevar mascadas como tops o como un cinturón.

Sus bellas formas coloridas en seda resultan elegantes y coquetas, por lo que Elle explica que también se le puede sacar provecho para estilizar los peinados, con las melenas sueltas o en delicados recogidos.

Las mascadas en el cuello y los skinny jeans ya no será lo más in. - Pinterest Ok chicas