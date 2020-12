Si tienes curvas, estos son los colores perfectos para destacar la figura en tus outfits sin dejar de lucir elegante

Las mujeres curvy que aman su figura y se sienten seguras de sí mismas tienen la mitad del camino recorrido cuando se trata de verse bien. El resto, lo hacen los colores y formas correctas de sus elecciones, algo fácil de aprender.

En general, el ideal es irradiar la belleza desde adentro y en el exterior, aplicar ciertos tips para resaltar tus atributos y que te inspires a la hora de vestir.

Alrededor de este tema hay muchos mitos que erróneamente hemos aprendido con el paso del tiempo, que nos han limitado para hacer nuestras elecciones de vestuario. Uno de ellos, es que las mujeres con curvas deben huir de la ropa en colores vivos.

Nada más lejos de la realidad. Es cierto que existen ciertos tonos que son la zona de confort en la cual podemos refugiarnos siempre y lucir increíbles para cualquier momento u ocasión, pero las diversas paletas cromáticas están ahí para aprovecharse.

Llevar prendas de un solo color favorece a tu silueta porque te hace lucir más estilizada, especialmente si estos son de colores neutros y oscuros.

Como es bien sabido, el negro ayuda a hacer mejor figura puesto que disimula los rollitos y adelgaza, cuestión que se extiende a otros similares como el azul marino, gris plomo, verde bosque, marrón, entre otros.

En cambio, el blanco ensancha más las curvas por lo que hay que mantenerse muy atentas respecto al tipo de pieza que llevarás en tu look. Si tienes muchas caderas, en tus tops te permitirá generar balance con un pantalón negro, pero si no te preocupan los kilos de más, lo puedes incluir en faldas y otras prendas inferiores.

Esta es una regla que también se repite con los pasteles y tonos nude ya que tienden a resaltar más toda tu silueta, cuestión que hace que algunas les huyan.

En general, independientemente de las tonalidades que sean, llevar monocromático crea la sensación de que eres más alta y alarga las piernas, algo que potencias cuando llevas zapatos de tacón.

El color nos hace ver femeninas, llenas de vida, iluminadas, atractivas y radiantes. No en vano Carolina Herrera afirma que vestir de tonos alegres es muy halagador.

Por eso, no los descartes de plano en tu atuendo. Así como puedes hacer un look unicolor como te contamos previamente, también puedes combinarlos con prendas en tonos neutros para generar balance.

Recuerda que el color aporta volumen y atrae las miradas, por lo que debes analizar qué parte de tu cuerpo te conviene resaltar u ocultar.

El fucsia, amarillo, naranja, rojo y limón le favorecen a todas las mujeres independientemente de su tono de piel, pero la clave se apoya en escoger los cortes acertados de acuerdo con tu tipo de cuerpo.

No saques de tu vida a los estampados porque igualmente pues brillar con ellos. Por ejemplo, las rayas verticales alargan la figura y te hacen ver más esbelta, en especial, si son estrechas.

Los florales, animal print y geométricos son válidos pero con formas pequeñas o medianas porque los estampados grandes solo aportan un extra de volumen que no queremos, algo similar a lo que hacen los vuelos.

Los estampados no deben ser muy grandes y no olvides pronunciar tu cintura. - Pinterest Where to get