El 2021 en tendencias: 5 prendas que marcarán nuestra forma de vestir y debes tener desde ya

Comienza un nuevo año y la moda se reinicia para ofrecernos tendencias, prendas y combinaciones que marcarán la pauta a lo largo de los 12 meses que están por venir.

Los expertos ya saben cuáles serán algunas de esas piezas que no pueden faltar en tus atuendos, debido a que le sacarás mucho provecho, son versátiles y ajustables para cualquier presupuesto.

Tendencias de moda para 2021

Vestido blanco

Tranquila, no se trata del típico de bodas. El año que viene le dará protagonismo a los looks monocromáticos en blanco y por eso, no hay mejor forma de llevarlo que con un práctico vestido que puedes utilizar desde enero hasta diciembre.

Vestido blanco, un básico para 2021. - Pinterest Just A Tiny Bit

En la primavera, lo combinas con una chaqueta de denim y tus zapatillas, mientras que en el otoño te sirve con botas altas y un abrigo oversize. Como sea, este básico dominará el estilo como se vio en las pasarelas.

Según Vogue, estarán presentes en una gran variedad de longitudes y cortes, así como también puedes escoger entre aquellos que tengan detalles transparentes, de encaje y de algodón.

De hecho, las telas con transparencias seguirán siendo un 'must' durante bastante tiempo más, especialmente en aquellas prendas que crean contraste entre la piel y la tela, o tienen figuras abstractas.

Estampados llamativos

Los diseñadores más cotizados han propuesto para la temporada de primavera-verano rescatar los estampados florales sobrecargados y los lunares para adornar los outfits.

Conforme con el citado medio, mientras más grandes, mejor. Sin embargo, cuando se trata de los 'polka dots' también son válidos aquellos en su versión monocromática y también bicolor para armar atuendos románticos.

Las más arriesgadas lo pueden llevar en total looks, es decir, desde la blusa hasta el calzado armando un outfit en el que sean los protagonistas, cuestión que nuevamente nos recuerda los aires setenteros de las tendencias de moda actuales.

Mascadas en todas sus formas

Mascadas como tops, una tendencia que prevalecerá en 2021. - Pinterest Fashion throught my eyes

De igual manera, se continuará la misma línea que se reinició este 2020 de darle importancia a los pañuelos o mascadas más allá de los peinados.

Durante el 2020, las influencers lo popularizaron como un top práctico y coqueto que rápidamente se viralizó en las redes sociales, algo que se mantendrá para el año que viene.

Esta prenda de seda se verá especialmente en la primavera-verano, de manera elegante, divertida y con mucha creatividad. Colgada al cuello y como cinturón son otros de los usos en los que se pueden probar.

El reinado de la minifalda

Looks con minifaldas para el próximo año. - Pinterest Glamour

Las mujeres seguirán su idilio con las minifaldas a lo largo del 2021, puesto que en los últimos dos años recordamos lo cómodas y prácticas que son.

Su aspecto femenino y juvenil es un básico que queda bien para cualquier evento social así que vale la pena invertir en tener un buen ejemplar en colores neutros para aprovechar la versatilidad.

Durante los meses cálidos se recortarán varios centímetros para estar más frescas, pero aun así prevalecerán los modelos de cuero, las tableadas, las divertidas de flecos y las blancas.

Oversize

El oversize estará muy presente en las tendencias de moda. - Pinterest The Frankie Shop

Por último, la holgura en nuestros atuendos será otra corriente, que en beneficio de la comodidad, será muy bien aceptada en el 2021.

Las siluetas amplias destacarán especialmente en los pantalones, pues como ya vimos este año, los skinny jeans perdieron la pelea ante los culotte, palazzo, rectos y otros estilos anchos.

