Zapatos planos pero muy estilosos que toda mujer de 40 años debe tener en 2021

Hay vida más allá de los tenis y las bailarinas. El mundo de los zapatos bajos es muy amplio y no hay excusa para lucir siempre igual, especialmente durante el 2021, en el cual buscaremos continuar con la misma línea de comodidad que imperó este año.

Pese a que amamos la silueta que generan los tacones, toda mujer de 40 años sabe que es imposible tenerlos a diario, o en cada clase de actividades, por lo que conviene revisar las tendencias para actualizar el armario con los novedosos modelos.

Según Vogue, su textura de piel, sus clásicos diseños y los colores neutros las hacen perfectas para ser esa apuesta segura para la cotidianidad.

De hecho, quedan excelente tanto con pantalones rectos, jeans, faldas, vestidos y shorts, por lo que practicamente te acompañarán a lo largo de todo el año, sin hablar que su estilo salvaje te rejuvenece al instante.

Conforme con el citado medio, puedes escoger entre las preferencias personalizadas que más se adapten a ti: " con plataformas, suela ancha, cordones o detalles decorativos", etcétera.

No ha llegado bien la primavera-verano cuando ya estamos ansiosas por sacar nuestro mejor vestido floral y las sandalias a juego que completan el look romántico.

Porque sí, no hay mejor apuesta para esos días calurosos, despreocupados y movidos que uno de estos modelos, que si bien no todas se atreven a combinar en versión formal con un traje, por ejemplo, sí que quedan muy bien en salidas casuales.

De igual manera, tienes la libertad de adaptar este tipo de calzado a tus preferencias puesto que existen las gladiadoras, las ugly sandals, las thong, las de pala, de tira fina y hasta de tacón recto.

No hay zapatos bajos para mujer más elegantes que los mocasines, los cuales crean looks muy interesantes con su aire de elegancia, sofisticación y sencillez.

Mocasines para looks elegantes y femeninos. - Instagram @mariatrschic_

Toda aquella que sea trabajadora debe tener un par de ellos porque te salvarán de un apuro en una reunión, evento semiformal o compromiso de último momento en el que quieras ir acorde sin añadirte centímetros.

Pese a que la recomendación general siempre es tener zapatos en colores neutros para sacarles el máximo provecho, el mercado está lleno de alternativas con las que puedes variar como el estampado animal, los tonos vivos, con plataformas, agujetas, entre otros.

Aunque tienen un pequeño tacón, este resulta poco significativo y no te molestará mientras llevas a cabo tu agenda mientras que sus beneficios sí que serán muy notables.

Kitten heels, cómodos y muy chic. - Pinterest Who what to wear