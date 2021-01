Los looks con jeans acampanados que te inspirarán a vestirlos a los 40 para lucir cuerpazo

Durante el 2020 despedimos a los jeans pitillos super ceñidos que fueron perdiendo vigencia con la comodidad del confinamiento en casa y el posterior home office.

Fue así como nos volvimos a enamorar de las formas rectas, los slouchy y por supuesto, los acampanados, que con sus aires setenteros demostraron por qué siempre son un acierto en la moda.

Este pantalón caracterizado por su silueta ligeramente pegada al cuerpo en la parte superior y estilo recto que se va ensanchando hacia la bota se apoderó de las colecciones de las casas de lujo y los armarios de las influencers, así que no nos podemos quedar atrás.

Sin embargo, si hay una regla que en el 2021 se mantiene es que los jeans acampanados también se llevarán con el tiro alto. Pese a que el corte a las caderas tiene rato coqueteando con las tendencias, todavía no ha logrado destronarlo.

Según Vogue, deberás tener en cuenta que los colores más recomendables para esta pieza son el blanco, negro o azul denim. Cerca de la primavera-verano, las tonalidades violáceas, rosado viejo o celeste ultraligero con efecto desgastado.

En conclusión, la versatilidad es lo que se impone pues con su silueta y tonos clásicos podrás armar cientas de combinaciones, aunque si te quieres arriesgar puedes optar por aquellos que traen detalles como cut out, roturas, parches, bicolores, entre otros.

Son aptos para cualquier tipo de cuerpo pero benefician especialmente a las mujeres de caderas anchas que quieren lucir estilizada con su efecto campana que desvía la atención y alarga las piernas, en especial si llevas tacones.

Y si seguimos buscando ventajas de los jeans acampanados para terminar de darles el rotundo SÍ, el hecho de que se combinan con puras prendas básicas nos acercan a ese veredicto final.

No tendrás que hacer mucho esfuerzo para armar un look exitoso.