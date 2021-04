La fiebre coreana: por esto es que Corea está arrasando con sus productos

En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en la cuna de la cultura pop y de la belleza. Hasta hace 30 años, cuando en el resto del mundo gozaba de las películas de ciencia ficción como Jurassic Park y las bandas noventeras comenzarían a despuntar con los Backstreet Boys y las Spice Girls, Corea era una nación en desarrollo y no tenía las vías para convertirse en una potencia.

Al final de la Guerra de Corea en 1953, Corea del Sur era una de las naciones más pobres del mundo. Hasta la década de 1970, era incluso más pobre que Corea del Norte. Ahora es una de las naciones más ricas y posiblemente la más genial.

La fiebre coreana

El país asiático tiene hoy la primera banda desde los Beatles en tener tres álbumes número uno en Billboard 200 en un año (BTS, por supuesto), los productos de belleza más codiciados en el mercado y tiene en su haber la primer película en un idioma no inglés en ganar un Oscar como mejor película (Parasite). ¿En qué momento sucedió tanto y por qué es que hace que queramos más y más?

En realidad hay mucho que se puede decir con respecto a sus productos. Todos y cada uno de ellos ofrece algo diferente que los hace tan atractivos en el mundo occidental.

Productos de belleza

Los productos de skin care son empacados en colores vivos y decorados con adorables personajes de dibujos animados. Hay tantos productos para la piel que demuestran por qué las coreanas tienen una piel tan tersa y suave. Son productos de calidad que no implican un gran sacrificio para el bolsillo. Las personas pueden disfrutar de los beneficios de las mascarillas, tóner, mascarillas labiales, cremas faciales, maquillaje y más según sus gustos y necesidades.

Los doramas

Las series coreanas o K-Dramas han tenido un gran auge en los últimos años gracias a que están disponibles las plataformas de streaming como Netflix. Sin importar el idioma (porque muchas de ellas ya están siendo dobladas en español e inglés), ofrecen historias que se disfrutan en cualquier momento. Tiene escenas de amor que te hacen suspirar, algunas son de acción y otras de suspenso; también tienen actores adorables, atuendos que ruegan ser copiados y muestran parte de la cultura que es fascinante. Entre los K-Dramas más populares del momento están The Uncanny Counter, Love Alarm, It’s Okay to Not Be Okay y Tale of the Nine Tailed.

K-Pop a tope

Hoy en día es imposible no conocer al menos una canción de alguna banda coreana. Es decir, están por todas partes, han tenido presencia en los eventos más importantes a nivel mundial e incluso han ganado premios que antes no llegaban a esos rincones. Las BlackPink han colaborado con la mismísima Lady Gaga y Selena Gómez, los Super Junior no se resistieron a hacer su propio cover de “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel y los BTS obtuvieron tres álbumes número uno en Billboard 200 en un año.

Por si fuera poco, los grupos de KPop ofrecen experiencias completas para los fans a través de productos atractivos. Por ejemplo BTS tiene todo un emporio que se está extendiendo en todo el mundo. Ha sido representante de la marca deportiva Puma Corea desde 2015 y tiene una serie de productos BT21 en la tienda de Line Friends. Con ésta crearon emojis, stickers, ropa, entre otros productos para la aplicación de mensajería Line, la cual es muy popular en Corea.

