6 razones por las que los dramas coreanos son tan adictivos

Los dramas coreanos se han convertido en una de las formas de entretenimiento más populares del momento y cada vez más audiencias fuera de Asia se ven atrapadas por sus historias.

Muchas personas del mundo occidental ven dramas coreanos solo porque son diferentes de la programación a la que están acostumbrados. No son las mismas parcelas obsoletas y predecibles que se han reciclado por temporadas. Las tramas, los tipos de personajes e incluso los escenarios en K-dramas se sienten nuevos y diferentes y, por lo tanto, más emocionantes.

El formato

Los K-Dramas son mini series perfectas y compactas que puedes disfrutar a cualquier hora y nunca te cansas. Tiene escenas de amor que te hacen suspirar, actores adorables, atuendos que ruegan ser copiados, escenas de acción y conflictos e amor que te hacen llorar y al mismo tiempo querer vivir. Sin duda es un formato bastante amigable para todos, con un gran atractivo visual e historias digeribles.

La inmersión cultural

Es increíble todo lo que puedes aprender de estas series sobre la cultura coreana. Son una forma genial de ver otras formas de vida, así como ideologías y hasta tradiciones. Además, aprende sobre muchas normas sociales como quitarse los zapatos antes de entrar a la casa o hacer reverencia hacia ciertas personas. También puede ver cómo cómo se mueven por la ciudad o cómo preparan platillos como el bibimbap.

Un nuevo idioma

Aunque no lo creas, los K-Dramas son una buena forma de aprender coreano o al menos lo básico. Es casi seguro que terminarán pronunciando a la perfección frases clave como annyeonghaseyo que significa "hola", kamsahamnida que significa "gracias" o aegyo, que es la forma en la que los coreanos dicen que algo está lindo (en Japón se dice kawaii). Obviamente como la mayoría habla de amor, sabrás que saranghae significa "Te amo".

Belleza asiática

Las estrellas de los dramas coreanos son muy atractivas. Tanto hombres como mujeres están siempre impecables, con su piel tersa, maquillaje y cabello perfectos y atuendos muy pero muy lindos.

Momentos lindos

Cuando se trata de K-Dramas, hay muchas cosas que reciben más atención de lo normal. Como sapos de origami en el Hada de Halterofilia Kim Bok Joo, fotos de número de placa en Descendants of the Sun, o una máquina de garras en Doctor Crush. No es que nos quejemos, ¡son las pequeñas cosas hechas por amor las que nos hacen desmayar más!

Hay algo para todos

Los K-Dramas tienen tantas historias que enganchan al público. No importa si amas las historias e amor o comedia, si quieres historias de política, sobrenaturales o históricas, los coreanos te mantendrán pegada a la pantalla. .¿Tienes ganas de ver un drama de médicos? El Doctor Crush te encantará. ¿Quieres algo que refleje la tradición milenaria? Mira: The Last Empress. Quizá estés buscando un poco de romance cursi que te haga llorar? No te pierdas: Otoño en mi corazón, Escalera al cielo, Perfume de mujer, y más. ¡Las posibilidades son infinitas!

