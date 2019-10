Las teorías de conspiración más extrañas a BTS, el grupo de K-pop del momento

Las sensación del K-Pop, BTS sigue conquistando al mundo. Los jóvenes originarios de Corea han hecho historia sin importar la distancia o el idioma. Y ya que el mundo está obsesionado con cada uno de los miembros, es inevitable pensar en un sin fin de teorías en torno a su éxito.

A lo largo de la historia, muchas bandas han sido blanco de las teorías de conspiración más extrañas y BTS no es la excepción. Aquí te dejamos algunas.

De acuerdo, esto podría sonar muy loco pero al ver la forma en la que los BTS dominan el espectáculo ha generado la sensación de que existe un miembro "perdido" en el grupo.

La especulación proviene una foto del grupo, cuando estaban comenzando. Fue tomada antes de su debut en las oficinas de Big Hit y se pude ver a los 7 miembros del grupo más un extra. Una explicación lógica sobre este supuesto miembro perdido es que es la mente maestra detrás de muchas de sus canciones y que originalmente sería miembro de la banda. La idea de 8 miembros fue desechada pero los fans aseguran que la presencia de esta persona continúa pegada a la banda.

In one of their older photos (predebut) you can see the group with EIGHT members… pic.twitter.com/ovpIwNVUoT

— ✨ Des ✨ (@kpopconspiracy2) October 10, 2018