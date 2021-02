Looks con faldas largas de mezclilla que rejuvenecen a las mujeres de 40 años

Una de las prendas que más pueden asustar a cualquier amante de la moda son las faldas largas y más cuando estas están confeccionadas con telas gruesas como la mezclilla pues aportan un extra de volumen.

En realidad, se trata de una prenda que hay que abrazar con fuerza porque son de gran versatilidad dentro del armario y justamente por su acabado en denim tienden a rejuvenecer a quien sea que las lleve.

Por eso no sorprende que muchas influencers y referentes de estilo salgan a la calle con esta prenda cuando se acerca el verano y se disfruta de la primavera.

Es una pieza que se lleva muy bien con la estética diurna y veraniega, así como cuando quieres lucir casual y coqueta pero sin demasiado esfuerzo.

Muchas veces suelen engañar creyendo que todas se ven y lucen iguales, pero escoger una de tiro alto y largo midi le va mejor a la silueta en comparación de las más anchas o muy ceñidas que se vuelven incómodas para caminar.

En este sentido, los que más saben de moda aconsejan llevar faldas largas de mezclilla en corte tipo A pues se ajustan bien a la cintura para hacerla lucir más pequeña y generan una favorecedora figura.

"No es secreto para nadie que este tipo de falda alta que se acomoda perfectamente a la cintura favorece las curvas y nos puede hacer lucir más delgadas. Dos efectos a los que te volverás adicta en cuanto compruebes lo bien que te sienta más allá de la talla o el tipo de cuerpo que tengas", explican desde Vanitatis.

Y justamente una 'it girl' que le dijo SÍ a las faldas largas de mezclilla es la influencer Olivia Palermo. Sin embargo, lo que más llama la atención de su atuendo es la opción por un total look con denim.

Es decir, la prenda superior también es del mismo material, resultando bastante chic y cómodo para enfrentar el día a día.

Por otro lado, hay que aprender a tomar notas de su elección porque los accesorios estuvieron a la altura de lo que se requería, ya que al incorporar sandalias de tacón, un cinturón, bolso y gafas de sol, le dio la elegancia necesaria para no verse demasiado informal.

Asimismo, son una prenda que no necesita de complementos lujosos o fuera de lo ordinario para verse bien. Solo basta una camisa blanca y un par de stilettos para conformar un look que se verá bien incluso al atender asuntos laborales.

De hecho, hay quien se ha arriesgado a explotar todo lo que tiene por ofrecer esta prenda siguiendo la misma línea profesional agregando un blazer con camisa de botones.

En plan de una cita con las amigas o ir a cumplir con varias diligencias también admiten camisetas lisas o gráficas con zapatillas deportivas.

En el mismo orden de ideas, se lleva igual de bien con otras apuestas un poco más vivas y tendencias como el color blocking, que consiste en llevar prendas de diferentes colores para que juntas creen un contraste llamativo.

Los estampados también le dan mucha vida al look. - Pinterest The Fox and She