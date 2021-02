Trucos para maquillar labios y lograr un look rejuvenecido

Tener una boca gruesa y voluminosa está asociado a la sensualidad y a la juventud, de modo que cuando decidimos maquillar los labios es necesario seguir ciertas técnicas para lograr un efecto que nos deje rejuvenecidas.

El maquillaje es un método para realzar nuestra belleza y combinar con el estilo que llevamos al momento de vestir, sin embargo, es necesario que sigas ciertos métodos para evitar un efecto desfavorecedor.

Es natural que, con el pasar de los años, nuestros labios pierdan algo de volumen, pero esto puede ser corregido solo con un poco de maquillaje bien aplicado.

Para lograr esto es indispensable tener los productos adecuados, así como seguir las técnicas de forma correcta. Los maquillajes que desfavorecen nuestra apariencia suelen tener errores en la aplicación o son consecuencia de no tener las herramientas indicadas.

Los labios pueden verse hermosos con técnicas como el delineado, la aplicación mate o el uso de gloss, pero todo dependerá de qué efecto sea el que quieras lograr.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse, aquí te explicaremos cada uno de los detalles que debes atender al momento de maquillar, así como la técnica precisa que deberás aplicar.

Una de los primeros factores que debes tomar en cuenta es el tiempo que le dedicarás al maquillaje de labios, pues muchas personas creen que resulta muy sencillo y no tardarás más de un minuto.

Trucos que debes seguir para maquillar labios y lograr un efecto rejuvenecedor

Para empezar un buen maquillaje, debemos tener las expectativas claras para que todo resulte con un acabado profesional.

En este sentido, tus labios son el lienzo y aunque con el maquillaje podemos aportar volumen, no debemos exagerar.

Hidratación

Si tienes el tiempo suficiente, una buena preparación de labios será de mucha ayuda. Puedes hacer una ligera exfoliación y aplicar hidratantes unas horas antes del maquillaje.

Limpia muy bien

Para comenzar el maquillaje es importante que la boca esté completamente limpia. Retira cualquier crema o bálsamo que tengas.

Aplica base

El primer paso de maquillaje, es unificar lo más posible la piel. En este sentido, lo que debemos usar es la misma base que usamos para el rostro.

No uses corrector, pues este es más claro que la base y terminará dando un contraste no deseado.

Aplica la base alrededor de la boca dejando que toque un poco la línea interna de los labios.

maquillaje natural para labios 2020 los colores de moda - instagram

Haz una buena selección de delineador

En caso de querer delinear, Busca el delineador que vaya con el tono del labial que usarás, puede ser uno o dos tonos más oscuro, y procura que su fórmula sea seca para evitar que este se mueva.

Labial

Selecciona un labial con el tono adecuado para tu piel. Si bien, no existen limitaciones con los tonos que elijas para tu look, toma en cuenta que los nude ayudan a tener un estilo más rejuvenecido.

Para no tener un estilo tan marcado, toma un delineador de tono similar dibuja pequeñas líneas para difuminar donde lo necesites.

Limpia las orillas

Es hora del toque especial para alcanzar esa limpieza que todo maquillaje requiere. Usa una brocha muy pequeña y plana, toma un poco de base (debe ser exactamente la misma que usaste en un inicio) y pásala por las orilla para eliminar imperfecciones.

cómo pintarse los labios - Pinterest

Errores del maquillaje que debes evitar

Además de tener un buen maquillaje de labios, es importante que cuides cómo luce el resto de tu look para verte radiante y joven.

No hidratar la piel: esta es la clave de todo, una piel hidratada evitará que el maquillaje haga textura, de modo que todo se asentará de formas más natural y armoniosa en el cutis.

Selecciona la base incorrecta: evita las bases demasiado secas. Por el contrario selecciona una con textura fluida que se integre fácilmente a la piel, esto es crucial para disimular las arrugas.

Mala aplicación del corrector: selecciona un tono por debajo del de la base, aplica lo necesario sin excederte y difumina con una esponja. Este último paso es crucial para que no se acumule producto en las líneas de la piel.

