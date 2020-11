Maquillaje sencillo y elegante para celebrar en las últimas semanas del año

Las fiestas decembrinas cada vez están más cerca, de modo que es momento de empezar a conocer las tendencias que dominarán en estos días. Aquí te ensenaremos el maquillaje sencillo y elegante para celebrar.

Diciembres es sinónimo de festejo y aunque en 2020 las continuas celebraciones serán un poco complicadas por la pandemia, siempre es una buena ideal lucir hermosa para los festejos más pequeños.

Este año se ha caracterizado por enaltecer los estilos clásicos, elegantes y, muchas veces minimalistas. En el arte del makeup no es muy diferente, pues, aunque hemos visto looks muy coloridos, también lo sencillo está llamando la atención.

Es justo esto lo que predominará para el cierre del año, por lo que, ya podemos enfocarnos en estilos que destaquen más nuestra belleza natural.

Esto no significa que no podamos aportar color, movimiento y textura a nuestros estilos de maquillaje, pero la tendencia será incorporar estos detalles con mucha sutileza y, sobre todo elegancia.

El maquillaje sencillo está de moda. - Agencias

En cuanto a las tonalidades que estarán en boga, como siempre los colores cálidos destacarán frente a los demás, pero este año, la particularidad es que los tonos pasteles estarán batallando por ser los más usados.

¿Cómo lograr un maquillaje sencillo y elegante?

Los maquillajes sencillos se caracterizan por no tener demasiados elementos que llamen la atención, de hecho, en muchas ocasiones no es necesario que algo destaque mucho.

Es una apuesta del no makeup makeup que tan famoso se ha vuelto en los últimos años. Sin embargo, no siempre se trata de llevar un maquillaje que no se note.

Con esto nos referimos a que en los estilos clásicos y sencillos puede haber un delineado marcado o unos labios con color llamativo, pero la diferencia está en que optamos por elementos sutiles.

Un ejemplo de esto puede darse cuando, al realizar un cat eye, no lo combinamos con sombras intensas o, si llevamos los labios rojos, tratamos de usar un maquillaje de ojos no cargado.

De esta manera se creará un equilibrio muy ligero para eventos en los que se requiera formalidad.

Aunque es muy común que en estos maquillajes se lleven colores tradicionales como el rojo, el negro, naranjas y marrones, también es posible realizarlos con otro tipo de tonos, como los pasteles.

Inspiraciones para lograr un maquillaje sencillo y elegante

Delineado con sombra

En lugar de usar el clásico delineador negro, procura realizar la forma de tu ojo con la sombra que te maquillaste, de esa manera lograrán un maquillaje que se note, sin que este sea demasiado marcado. Además, puedes agregar un gloss sin color para resaltar el volumen de tus labios sin robarle protagonismo a los ojos.

Delineado con sombra. - Instagram @annasarelly

Labios llamativos

Si prefieres que tu maquillaje destaque más en los labios puedes darle volumen con un delineado y luego agregar un labial mate. Así lucirán voluminosos y coloridos.

Este look lo puedes acompañar con una sombra muy sencilla con un fino glitter.

Maquillaje con labios llamativos. - Instagram @sherylrubio

Maquillaje natural

Para destacar tu naturalidad puedes optar por realizar solo un pequeño detalle. Un delineado muy fino es una opción perfecta, ya que solo aportará un poco de profundidad a la mirada.

Delineado sencillo. - Instagram @rosshannabracho

Con color pastel

Puedes agregar color sin que esto signifique un look extravagante. Combina un delineado colorido con el clásico negro y obtendrás un estilo muy sencillo pero con esa marca diferencial que muchas disfrutamos tener.

Color pastel en maquillaje sencillo. - Instagram @annasarelly

Delineado colorido

Si prefieres salir un poco de los clásicos, pero mantener el minimalismo juega con un delineado muy fino, pero colorido. Además, si optas por realizar el trazo lejos de la línea de las pestañas, lucirá mucho más innovador.

Delineado colorido y sencillo. - Instagram @yuyacst

